Tiago Fleming Outeiro, diretor da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve
Tiago Fleming Outeiro, diretor da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do AlgarveLeonardo Negrão
Sociedade

Tiago Fleming Outeiro: “É preciso ter a coragem de mexer no sistema todo” para atrair mais cientistas

O professor universitário e investigador Tiago Fleming Outeiro assume, esta segunda-feira, a direção da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB) da Universidade do Algarve.
Margarida Vaqueiro Lopes
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