Portugal tem entre sete e oito mil referências de ocorrências de naufrágios, mas conhece apenas cem. A zona do Bugio é um dos sítios mais conhecido de património cultural subaquático.
Portugal tem entre sete e oito mil referências de ocorrências de naufrágios, mas conhece apenas cem. A zona do Bugio é um dos sítios mais conhecido de património cultural subaquático.Reprodução de vídeo CNANS
Sociedade

Uma caça aos tesouros do fundo do mar, mas para garantir a sua proteção

Qual é a relação de um icónico veleiro que transportava folhas de chá da China para a Inglaterra no século XIX com Portugal? Afundado ao largo da costa de Oeiras há quase 120 anos, os destroços do Thermopylae fazem parte do património cultural nacional subaquático e ainda estão por conhecer. Agora, um protocolo que alia arqueologia e tecnologia vai ajudar nesta missão.
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Nuno Melo
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