Tribunal acusa Marinha de "entorpecimento" da ação da justiça e aplica multa de 816 euros ao Chefe da Armada

O Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Jorge Nobre de Sousa, foi esta terça-feira, 16 de junho, condenado ao pagamento de uma sanção pecuniária de 816 euros por a Marinha não ter notificado testemunhas para julgamento, de acordo com um despacho a que o DN teve acesso.Segundo a decisão, um despacho judicial proferido a 4 de maio havia responsabilizado Nobre de Sousa para notificar os militares Vasco Pires e Filipa Pinto para comparecer em tribunal esta quarta-feira, 17 de junho, pelas 9h30, para prestarem depoimento enquanto testemunhas, no âmbito do caso do NRP Mondego. Mas o Chefe da Armada "não logrou" "proceder em conformidade". O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa entende, segundo o despacho assinado pela juíza Maria Godinho, que "o comportamento processual assumido pela Marinha Portuguesa compromete gravemente o regular funcionamento do serviço deste tribunal, afeta de forma intensa a imagem de eficácia, prontidão e rigor que o cidadão espera de ambas as instituições (tribunal e Forças Armadas) e configura uma tentativa de comprometimento do dever de acatamento das ordens judiciais e da autoridade dos tribunais".A magistrada considera estar em causa uma "censurável e injustificada omissão do dever de colaboração com o tribunal" e "um entorpecimento igualmente intolerável da ação da justiça".A sanção pecuniária aplicada corresponde a oito unidades de conta, fixadas em 102 euros cada, ou seja, um total de 816 euros.O tribunal decidiu ainda considerar sem efeito as audiências previamente agendadas para 17 e 24 de junho.No despacho de decisão, a juíza lembra que a Constituição da República Portuguesa diz, no número 2 do artigo 205.ª, "as decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades."A isto acresce, diga-se, que o número 3 do 275.º da Lei Fundamental impõe que "as Forças Armadas obedecem aos órgãos de soberania competentes, nos termos da Constituição e da lei.""A juíza presidente proferiu um despacho, considerando, em nosso entender bem, que o comportamento processual da Marinha compromete gravemente o regular funcionamento do serviço do Tribunal, que afeta a imagem que o cidadão espera de ambas as instituições, o Tribunal e as Forças Armadas, e sobretudo configura uma tentativa de comprometimento do dever de acatamento das ordens judiciais e da autoridade dos tribunais", afirmou ao DN o advogado de defesa, António Garcia Pereira."Convém recordar que a primeira sessão de julgamento, que esteve marcada para 22 de abril, não se pôde realizar porque a Marinha não fez comparecer a imediata do navio, a segunda testemunha, no Tribunal, invocando que ela estava embarcada a bordo da fragata Álvares Cabral e que não podia comparecer, e pretendendo que ela fosse ouvida por WhatsApp. A defesa opôs-se com veemência a isso, como se opôs a que comandante e imediata pudessem ser ouvidos em dias separados, porque aquilo que se passou já no decurso dos disciplinares levaram a defesa a entender que isso seria uma circunstância lesiva do apuramento da verdade dos factos. A juíza nessa altura, dando razão aos argumentos da defesa, adiou então o julgamento para serem ouvidas as duas testemunhas presencialmente no passado dia 6 de Maio, e o que aconteceu foi que no dia 4 de Maio, praticamente à hora do fecho do Tribunal, a Marinha enviou o ofício a dizer que a imediata estava a bordo da Marinha, da Alvores Cabral, e portanto que não iria comparecer", lembrou o causídico, que considerou que "o que se está a passar é inaceitável para qualquer cidadão, mais ainda para uma instituição militar e para a chefia máxima da instituição militar". Ainda não existe data para a próxima sessão. .Gouveia e Melo critica perícia de entidade civil a navio militar Mondego e diz que "processo está politizado”.NRP Mondego. Tribunal aponta falta de colaboração da Marinha e adia sessão de julgamento de militares.Marinha reabre processos disciplinares a militares do NRP Mondego após anulação das sanções.Estava previsto que os três dos 13 militares da Marinha que recusaram embarcar no Navio da República Portuguesa (NRP) Mondego, em março de 2023, começassem esta quarta-feira a ser julgados pelo crime de violação do segredo de Estado.Em causa está o crime de violação do segredo de Estado, tendo o Ministério Público considerado que os militares divulgaram publicamente informações reservadas sobre o estado do navio e que estes sabiam da natureza confidencial dos dados.Para o Ministério Público, o NRP Mondego “possuía capacidade de largar para o mar, ainda que com algumas condições degradadas”, incluindo fissuras no convés, um motor inoperacional e uma avaria na bomba de refrigeração do motor, lê-se na acusação. E, caso se verificassem “condições impossíveis para cumprir missão, o comandante podia decidir regressar ao porto”.