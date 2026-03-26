Entrada da Ponte 25 de Abril, em Lisboa
Entrada da Ponte 25 de Abril, em LisboaGonçalo Villaverde/Arquivo Global Imagens
Sociedade

Um morto em colisão entre camião e mota na Ponte 25 de Abril

A circulação no sentido Almada-Lisboa esteve interrompida, mas às 08h30 estava condicionada, a fazer-se por uma via.
DN/Lusa
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Uma pessoa morreu na manhã desta quinta-feira, 26 de março, na sequência de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um motociclo na Ponte 25 de Abril, que às 08h30 esta condicionada no sentido Almada-Lisboa, segundo fonte da proteção civil.

“A vitima mortal é o condutor do motociclo”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

O alerta para o acidente, que ocorreu no inicio do tabuleiro na Ponte, no Pragal, foi dado às 07h42, encontrando-se no local 10 operacionais, com o apoio de quatro veículos.

A mesma fonte indicou que a circulação naquele sentido da Ponte 25 de Abril esteve interrompida, mas às 08h30 estava condicionada, a fazer-se por uma via.

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Ponte 25 de Abril

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