Um morto em colisão entre camião e mota na Ponte 25 de Abril

Uma pessoa morreu na manhã desta quinta-feira, 26 de março, na sequência de uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um motociclo na Ponte 25 de Abril, que às 08h30 esta condicionada no sentido Almada-Lisboa, segundo fonte da proteção civil.“A vitima mortal é o condutor do motociclo”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.O alerta para o acidente, que ocorreu no inicio do tabuleiro na Ponte, no Pragal, foi dado às 07h42, encontrando-se no local 10 operacionais, com o apoio de quatro veículos.A mesma fonte indicou que a circulação naquele sentido da Ponte 25 de Abril esteve interrompida, mas às 08h30 estava condicionada, a fazer-se por uma via.