Investigação envolveu mais de 1400 pessoas.
Investigação envolveu mais de 1400 pessoas.Arquivo DN
Sociedade

Um em cada três alunos estrangeiros diz-se discriminado por professores

Estudo da Universidade Nova ouviu 1400 estudantes de nove escolas (a grande maioria estrangeiros e uma pequena percentagem de origem imigrante). Um terço sente-se marginalizado pelos docentes. Cor da pele, aparência física e país de origem são os motivos invocados.
