Um em cada quatro imigrantes em Portugal trabalha em empresas de baixa produtividade

Um em cada quatro imigrantes empregados em Portugal trabalha em empresas que integram o grupo dos 20% menos produtivos do país, revela um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O país surge ao lado de Itália entre os países onde a OCDE identifica uma das maiores disparidades na distribuição dos trabalhadores imigrantes por empresas segundo o nível de produtividade.

Este é um dos destaques de Portugal no International Migration Outlook 2026, divulgado esta quinta-feira, 12 de novembro. De acordo com o documento, apenas cerca de um em cada nove trabalha numa empresa que integra os 20% mais produtivos. No entanto, o documento não identifica quais são os setores portugueses de menor produtividade

"Os setores em que os migrantes se concentram são, em média, sectores de baixa produtividade do trabalho. A proporção de migrantes no emprego é maior nos sectores com menor produtividade do trabalho do que no conjunto do mercado de trabalho do país de acolhimento", lê-se no relatório. As únicas exceções destacadas são Irlanda e Luxemburgo.

Para chegar a estes resultados, a OCDE recorreu a dados administrativos que permitem relacionar os trabalhadores com as empresas onde estão empregados e analisar a produtividade do trabalho de cada empresa. A comparação foi feita entre empresas do mesmo setor de atividade, definido com um nível de detalhe de três dígitos, para evitar que diferenças entre setores influenciassem os resultados.

Depois, as empresas foram distribuídas por cinco grupos, de acordo com o nível de produtividade. Os 25% referem-se à proporção de imigrantes que trabalham em empresas situadas no grupo de menor produtividade dentro dessa distribuição.

A OCDE utiliza a produtividade do trabalho como indicador do desempenho das empresas. A medida corresponde à relação entre a produção e o fator trabalho, calculado com base no número de horas trabalhadas ou, quando essa informação não está disponível, no número de empregados.

A organização ressalva, no entanto que o indicador não mede a produtividade individual dos trabalhadores. Para a análise, as empresas são comparadas dentro de setores de atividade específicos, e o quintil inferior corresponde às 20% com menor produtividade nessa distribuição.

O relatório também analisa a presença dos imigrantes nos diferentes setores da economia portuguesa. Os dados mostram que os trabalhadores estrangeiros têm maior peso no alojamento e restauração, onde representam 24,5% do total de empregados, seguido de outros serviços (22,5%) e das atividades administrativas e serviços de apoio (21,9%).

Na construção, correspondem a 18,6% da força de trabalho, enquanto nas atividades de informação e comunicação representam 16,4% e nos transportes e armazenagem, 15,9%. Os números utilizados são de 2024.

O país também aparece em destaque positivo. Portugal foi um dos sete países da OCDE que registaram uma melhoria simultânea nas taxas de emprego e desemprego da população imigrante em 2025.

Segundo a organização, a taxa de emprego dos estrangeiros no país subiu 0,8 ponto percentual, para 76,8%, enquanto a taxa de desemprego recuou um ponto percentual, para 8,1%. No conjunto dos 34 países analisados, 14 registaram uma evolução negativa nos dois indicadores, com menos imigrantes empregados e um aumento do desemprego.

A nível internacional, o mercado de trabalho dos imigrantes apresentou resultados distintos em 2025. Em 24 dos 34 países da OCDE com dados disponíveis, a taxa de desemprego da população imigrante aumentou, enquanto a taxa de emprego permaneceu em níveis historicamente elevados.

Em média, o desemprego entre os imigrantes chegou a 8,3%, mais 0,3 ponto percentual do que em 2024, e ficou 2,7 pontos percentuais acima da taxa registada entre os trabalhadores nascidos nos países de acolhimento. Já a taxa de emprego atingiu 70,8%, uma subida de 0,3 ponto percentual no mesmo período.

amanda.lima@dn.pt