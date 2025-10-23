Um dos homens mais procurados no Reino Unido detido no Algarve

A Polícia Judiciária deteve, em Boliqueime, no Algarve, um dos homens mais procurados no Reino Unido, sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa e de tráfico ilícito de estupefacientes.O detido, com 40 anos, é líder de uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de cocaína e haxixe em grandes quantidades e encontrava-se em fuga há cerca de dois anos, após decisão judicial.O homem, de nacionalidade estrangeira, usava identificação falsa em Portugal.Segundo a PJ, na atividade criminosa no Reino Unido, são ainda conhecidos episódios de violência e fuga às autoridades com tentativas de atropelamento. A detenção do suspeito ocorreu no contexto da cooperação policial internacional com a National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Reino Unido.O detido vai ser presente no Tribunal da Relação em Évora, a fim de ser apreciada a sua extradição para o país requerente, a Escócia..Filho de 14 anos suspeito de matar vereadora da Câmara de Vagos fica internado em regime fechado.Filha de José Manuel Anes em prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado