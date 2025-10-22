Filha de José Manuel Anes em prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado

A filha de José Manuel Anes vai ficar em prisão preventiva e será levada para o Hospital Prisional São João Deus, em Caxias, avança a SIC Notícias.Ana Anes, que foi ouvida esta quarta-feira (22 de outubro) pelo juiz, está indiciada por homicídio qualificado na forma tentada.O antigo presidente do OSCOT, de 81 anos, foi esfaqueado em casa na segunda-feira, alegadamente pela própria filha, segundo fonte da PSP..Filha de José Manuel Anes fica detida e é constituída arguida por suspeita de tentativa de homicídio do pai. Ao chegar ao local da agressão, elementos policiais foram informados por testemunhas "que teria sido visualizada uma suspeita do sexo feminino, alegadamente familiar da vítima, a sair da residência", acrescentou a mesma fonte."Temendo pela integridade física do mesmo, já tendo conhecimento do histórico de violência doméstica", os polícias "deslocaram-se de imediato" à residência da vítima, "onde se depararam com o homem de 81 anos prostrado no solo ensanguentado".Segundo a descrição policial, a vítima apresentava "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante", bem como "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".José Manuel Anes, também conhecido pela sua ligação à Maçonaria, foi transportado para o Hospital de São José, onde está internado..José Manuel Anes alvo de tentativa de homicídio em casa. Filha é a principal suspeita e já foi detida pela PJ