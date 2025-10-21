Filha de José Manuel Anes fica detida e é constituída arguida por suspeita de tentativa de homicídio do pai

A filha de José Manuel Anes, antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT), foi esta terça-feira, 21 de outubro, constituída arguida por suspeita de homicídio na forma tentada do próprio pai ao início da tarde desta segunda-feira, de acordo com fonte da Polícia Judiciária contactada pelo DN.Ana Rawson passou assim à condição de detida, sendo que esta quarta-feira vai ser presente a interrogatório em tribunal.José Manuel Anes, de 81 anos, foi vítima de "várias facadas", tendo dado entrada no hospital em situação crítica, que entretanto evoluiu para prognóstico reservado, devido a um hematoma cerebral, além de "vários ferimentos e lacerações no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante", tendo ainda apresentado "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita", de acordo com informação revelada pela PSP.De acordo com aquela polícia, um carro patrulha foi chamado à casa do antigo presidente do OSCOT pelas 13h54 por "haver notícias de agressões alegadamente de uma filha ao próprio pai".Quando os polícias chegaram ao local "testemunhas informaram que teria sido visualizada uma suspeita do sexo feminino, alegadamente familiar da vítima do sexo masculino, a sair da residência, sendo que temendo pela integridade física, já tendo conhecimento do histórico de violência doméstica, deslocou-se de imediato à sua residência onde se deparou com o homem de 81 anos prostrado no solo ensanguentado".A PSP comunicou à Polícia Judiciária a situação, tendo os inspetores da PJ iniciado operação para localizar a suspeita, o que aconteceu já ao princípio da noite, quando Ana Rawson ficou "sob custódia" por ser "a principal suspeita do crime de homicídio tentado".José Manuel Anes é professor universitário e um dos mais conhecidos criminalistas nacionais. Também é autor de várias obras sobre esoterismo e espiritualidade sendo, também, um conhecido maçom, tendo sido grã-mestre da Grande Loja Regular de Portugal.Licenciado em Química (FCL) e Doutorado em Antropologia Social (FCSH/UNL), é membro de diversos organismos ligados à segurança e criminalidade.É diretor, desde a fundação, da revista Segurança e Defesa, e depois de deixar a liderança do OSCOT assumiu o cargo de presidente do Conselho Consultivo.Foi um dos responsáveis pelo surgimento do grupo de cidadãos Movimento de Apoio do Almirante, Gouveia e Melo, à Presidência, mas no início do ano demarcou-se do mesmo e decidiu que ia mesmo pedir a sua extinção..José Manuel Anes alvo de tentativa de homicídio em casa. Filha é a principal suspeita e já foi detida pela PJ