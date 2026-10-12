Três trabalhadores morrem em reservatório de água de uma casa na Quinta do Lago

Três trabalhadores morreram esta segunda-feira, 12 de outubro, num acidente laboral num reservatório de água de uma habitação na Quinta do Lago, no concelho de Loulé, distrito de Faro, disseram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

“Foram encontrados sem vida três trabalhadores de uma empresa de construção civil no interior de um reservatório de água de uma habitação privada, na Quinta do Lago, onde procediam a trabalhos de impermeabilização”, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Faro da GNR.

Segundo a Proteção Civil, o alerta foi dado às 12h53 e, apesar de os meios de socorro terem tentado manobras de reanimação, os óbitos dos três trabalhadores foram declarados no local. Três outras pessoas foram assistidas no local, segundo a mesma fonte.

Uma fonte da GNR, que não adiantou mais dados sobre as vítimas, esclareceu, no entanto, que continuam a decorrer diligências para apurar o que aconteceu e que a Autoridade para as Condições no Trabalho (ACT) “está a deslocar-se ao local”.

A ocorrência mobilizou 30 operacionais, com o apoio de 13 meios terrestres.