Trabalhador morre soterrado em obra de hotel em Porto Covo. Outro continua desaparecido

Um trabalhador morreu e outro continua desaparecido após terem ficado soterrados, esta segunda-feira (28), na obra de construção de um hotel em Porto Covo, no concelho de Sines, distrito de Setúbal. Operação de resgate continua em curso, revelou fonte da Proteção Civil.

O corpo de um dos trabalhadores foi encontrado às 18h15 pelos operacionais que participam na operação de socorro, revelou a Proteção Civil.

Ao DN, fonte do subcomando operacional contou que a obra do hotel estava ainda numa fase inicial, com abertura de valas para colocar os alicerces do edifício. Os trabalhadores estariam a "cinco ou seis metros de profundidade" quando se deu a derrocada.

O comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, Tiago Bugio, indicou à Lusa que o alerta foi dado às 16h29. No local, acrescentou, encontra-se uma Equipa de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas dos Bombeiros de Grândola e que se encontrava “a caminho uma equipa de psicólogos”.

As operações mobilizam operacionais e meios das corporações de bombeiros de Sines e Grândola e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), num total de 29 elementos, apoiados por oito veículos. Um helicóptero chegou a ser acionado mas já foi, entretanto, desativado.

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