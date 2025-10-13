Acidente em obra em Lisboa provoca dois mortos

Duas pessoas morreram esta segunda-feira (13) na sequência da queda de um andaime numa obra na Rua Professor António Flores, no concelho de Lisboa, disse à agência Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).Segundo a mesma fonte, o alerta para este acidente foi dado às 11:53 e as vítimas são dois homens, de cerca de 30 anos, que terão caído de uma altura de 20 metros, tendo o óbito sido declarado no local.Para o socorro foi mobilizada uma viatura médica de emergência e reanimação, uma ambulância de suporte imediato de vida e uma de emergência médica, uma viatura dos bombeiros e ainda uma unidade móvel de intervenção psicológica em emergência.O INEM refere que as causas do acidente estão ainda por apurar.