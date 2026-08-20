Três dos quatro bombeiros feridos quando se deslocavam para o incêndio em Arouca estão em estado crítico

Três dos quatro bombeiros feridos na madrugada de quarta-feira quando se deslocavam para o incêndio que consumiu 1.300 hectares de floresta em Arouca encontram-se em estado crítico no Hospital de Santa Maria da Feira, revelou esta quinta-feira, 20 de agosto, esta unidade.

"Dos quatro bombeiros vítimas do acidente ocorrido ontem em Arouca, três encontram-se internados na Unidade de Cuidados Intensivos. Um desses foi submetido a intervenção cirúrgica e permanecerá nesta unidade, com prognóstico muito reservado, e outro apresenta particular gravidade", adianta à Lusa fonte oficial da Unidade Local de Saúde do Entre Douro e Vouga, que gere o Hospital São Sebastião, da Feira.

A mesma unidade de saúde do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto acrescenta que um quarto operacional dos Bombeiros Voluntários de Arouca, também ferido quando o veículo em que se deslocavam para o teatro de operações caiu numa ravina de 150 metros, "já foi submetido a cirurgia e permanece no serviço de Urgência, sob acompanhamento da equipa de Ortopedia".

Contactada pela Lusa, a presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém, estimou em cerca de 1.300 hectares a área de floresta consumida pelo fogo que só esta manhã foi dado como dominado, lamentando a situação dos bombeiros hospitalizados.

"Neste momento, a nossa maior preocupação são os bombeiros que permanecem internados e cuja situação clínica continua a ser difícil – e aos quais deixo uma palavra de força, bem como às suas famílias", adiantou a autarca.

O incêndio que deflagrou às 21:50 de segunda-feira em Bouceguedim, na freguesia de Moldes, e que alastrou entretanto ao concelho vizinho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, chegou a ter quatro frentes ativas e a envolver o trabalho de mais de 600 operacionais em simultâneo.