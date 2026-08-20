Fogo em Arouca em fase de resolução

O fogo que deflagrou na noite de segunda-feira em Bouceguedim, na freguesia de Moldes, Arouca, no distrito de Aveiro, entrou hoje em fase de resolução, cerca das 08h20, de acordo com a proteção civil.

O comandante operacional de Arouca, Bruno Silva, explicou à Lusa que “duas frentes foram dominadas durante a noite, ficando apenas uma frente numa zona de escarpa”, que foi, entretanto dominada.

Bruno Alves salientou que as condições meteorológicas “ajudaram muito” nos trabalhos de combate.

No terreno mantém-se, de acordo com página da Proteção Civil, um elevado número de operacionais, com 579 homens e 196 viaturas, para proceder aos trabalhos de rescaldo.

Neste incêndio, na madrugada de quarta-feira, um acidente de viação causou ferimentos em quatro bombeiros da corporação de voluntários de Arouca, com idades dos 31 aos 54 anos, que se deslocavam para o teatro de operações, segundo fonte da autarquia.

Das quatro vítimas, três foram consideradas graves, sofreram vários traumatismos e foram transportados para o Hospital de Santa Maria da Feira.