Fogo em Arouca reduzido a uma frente ativa

O fogo em Arouca, no distrito de Aveiro, estava reduzido a uma frente ativa pouco depois das cinco da manhã, fonte dos bombeiros indicou à Lusa.

O fogo que deflagrou na noite de segunda-feira em Bouceguedim, na freguesia de Moldes, município de Arouca, chegou a ter três frentes ativas.

Mas, segundo o comandante dos Bombeiros de Vale de Cambra, Victor Machado, pelas 05h30 existia apenas uma frente ativa, perto da aldeia de Covelo de Paivó.

Na madrugada de quarta-feira, um acidente de viação causou ferimentos em quatro bombeiros da corporação de voluntários de Arouca, com idades dos 31 aos 54 anos, que se deslocavam para o teatro de operações, segundo fonte da autarquia. Fonte hospitalar detalhou depois que todos esses bombeiros constituíam casos de "politrauma grave".

Pelas 05h30 de hoje, o fogo em Arouca mobilizava 578 operacionais, apoiados por 195 meios terrestres, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já o fogo que deflagrou na terça-feira em Boticas e atingiu Chaves, ambos os concelhos do distrito de Vila Real, mobilizava ainda 356 operacionais, apoiados por 114 viaturas.

O incêndio que deflagrou na quarta-feira à tarde na zona de Presandães, no concelho de Alijó, foi dado como dominado por volta das 01h20, disse hoje à Lusa a Proteção Civil.

Quase mil operacionais combatiam pelas 05h30 os dois fogos ativos em Portugal continental, com o de Arouca a mobilizar o maior número de meios, seguido de Boticas, no distrito de Vila Real.

Durante a noite de quarta-feira, o incêndio que deflagrou no sábado em Torre de Moncorvo e alastrou para Carrazeda de Ansiães, ambos concelhos do distrito de Bragança, foi dado como dominado, segundo Miguel Fonseca, comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

O dirigente realçou a evolução "bastante positiva" dos trabalhos "muito pela ação dos operacionais e das máquinas de rasto no terreno e dos meios aéreos" ao longo do dia.

No terreno, mantinham-se pelas 05h30 de hoje 372 operacionais, apoiados por 123 viaturas.

Já o incêndio que deflagrou na segunda-feira em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, foi dado como dominado ao final da tarde de quarta-feira, tinha adiantado o comandante dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia, Cristiano Moreira.

No terreno mantinham-se pelas 05h30 de hoje 150 operacionais, apoiados por 47 meios terrestres, de acordo com a Proteção Civil.