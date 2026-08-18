Fogo em Arouca com quatro frentes ativas leva a cuidados em duas aldeias

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Arouca tinha esta terça-feira, 18 de agosto, de manhã quatro frentes ativas, levando a proteção civil a dar algumas indicações de proteção a duas aldeias, disse à Lusa fonte da proteção civil.

“Arouca tem quatro frentes ativas. Neste incêndio temos algumas proteções a habitações e medidas preventivas de indicação de segurança para as populações das aldeias de Bouceguedim, Aldeia do Cando e junto ao rio Frades”, adiantou José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio, que deflagrou às 21:50 de segunda-feira em Cabreiros e Albergaria da Serra, no concelho de Arouca, no distrito de Aveiro, estava às 08:50 desta terça-feira a ser combatido por 226 operacionais, com o apoio de 67 meios terrestres e dois meios aéreos.

“Ontem [segunda-feira] ao início da noite tínhamos oito incêndios ativos, neste momento apenas quatro com o empenhamento de 326 veículos e 971 operacionais”, indicou.

O fogo que começou em Cabeça Gorda, em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, que já tem mais de 61 horas de atividade, tem apenas uma frente com média atividade, não havendo populações em risco em feridos a registar.

Este incêndio está a ser combatido por 442 operacionais, com o apoio de 147 veículos e um meio aéreo.

Em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, o incêndio que começou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha tem duas frentes ativas e mobilizava esta terça-feira de manhã e 228 operacionais, apoiados por 77 viaturas e dois meios aéreos.

Ainda no distrito do Porto, um fogo que começou às 17:40 de segunda-feira em Rebordões, concelho de Santo Tirso, mantinha esta terça-feira de manhã duas frentes ativas e mobilizava 196 operacionais, apoiados por 56 viaturas e cinco meios aéreos.