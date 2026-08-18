Fogo em Santo Tirso ativo com quatro frentes e várias projeções

O incêndio que deflagrou na segunda-feira em Santo Tirso, distrito do Porto, continua esta terça-feira, 18 de agosto, ativo com quatro frentes, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Porto.

De acordo com a fonte, o incêndio iniciou-se na segunda-feira em Rebordões, às 17:40, e continua esta terça-feira com várias “projeções e reativações”.

A combater as chamas estão 174 e 55 viaturas, tendo já sido solicitados meios aéreos.

Este fogo lavra em zona de mato e “não há para já danos em habitações, nem humanos”, acrescentou.