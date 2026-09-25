Três dias para ver o coração de D. Pedro na Igreja da Lapa

Às 14h00 desta sexta-feira, 25 de setembro, as portas da Igreja da Lapa, no Porto, voltam a abrir-se para quem quiser ver o coração de D. Pedro IV.

O órgão do monarca estará exposto no salão Nobre da Irmandade da Lapa apenas durante três dias, até domingo, 27, sendo feito um percurso evocativo pelos momentos decisivos da vida de D. Pedro, pela sua ligação ao Porto, pelo Liberalismo e pela Guerra Civil Portuguesa.

Esta é a primeira vez que o coração de D. Pedro é exposto ao público desde agosto de 2022, antes de seguir para as celebrações do bicentenário da independência do Brasil.

Esta exibição tem estrada gratuita e decorre esta sexta-feira e sábado, entre as 14h00 e as 18h00. Já no domingo, as portas estarão abertas entre as 10h00 e as 16h00.