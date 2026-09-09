Coração de D. Pedro IV volta a ser exibido apenas durante três dias
O coração de D. Pedro IV, que está no mausoléu da Igreja da Lapa, no Porto, vai voltar a ser exibido ao público no final deste mês. Durante apenas três dias, a 25, 26 e 27 de setembro, será possível ver aquilo que “de mais precioso” o rei deixou à cidade, segundo anunciou a Irmandade da Lapa.
“Por que razão quis D. Pedro que o seu coração permanecesse no Porto? Que relação tão profunda o unia à cidade? E que história se esconde por detrás deste extraordinário legado?”, pergunta a irmandade numa publicação nas redes sociais, em que anuncia que no final do mês será possível cionhecer essa história “num percurso evocativo pelos momentos decisivos da vida do monarca, pela sua ligação ao Porto, pelo Liberalismo e pela Guerra Civil Portuguesa — e pela história singular daquele coração que D. Pedro quis legar à cidade que lhe permaneceu fiel nos momentos mais decisivos da sua vida”.
Em agosto de 2022, o coração de D. Pedro IV foi exposto na Igreja da Lapa, tendo sido visto por cerca de 10 mil pessoas, por ocasião da trasladação para o Brasil, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência do país. No regresso do orgão a Portugal, em setembro desse ano, o então presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, deixou para o seu sucessor a decisão de voltar a mostrá-lo publicamente.
O rei D. Pedro I do Brasil e D. Pedro IV para Portugal foi o monarca que conduziu o Brasil, antiga colónia portuguesa, à independência e o seu corpo encontra-se na cidade brasileira de São Paulo. O coração chegou ao Porto em fevereiro de 1835, quase cinco meses após a morte do monarca, e foi “em procissão da Ribeira para a Lapa” e “toda a cidade esteve presente”. Desde 1937 que está guardado no mausoléu da Igreja da Lapa.