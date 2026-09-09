Coração de D. Pedro IV volta a ser exibido apenas durante três dias

O coração de D. Pedro IV, que está no mausoléu da Igreja da Lapa, no Porto, vai voltar a ser exibido ao público no final deste mês. Durante apenas três dias, a 25, 26 e 27 de setembro, será possível ver aquilo que “de mais precioso” o rei deixou à cidade, segundo anunciou a Irmandade da Lapa.

“Por que razão quis D. Pedro que o seu coração permanecesse no Porto? Que relação tão profunda o unia à cidade? E que história se esconde por detrás deste extraordinário legado?”, pergunta a irmandade numa publicação nas redes sociais, em que anuncia que no final do mês será possível cionhecer essa história “num percurso evocativo pelos momentos decisivos da vida do monarca, pela sua ligação ao Porto, pelo Liberalismo e pela Guerra Civil Portuguesa — e pela história singular daquele coração que D. Pedro quis legar à cidade que lhe permaneceu fiel nos momentos mais decisivos da sua vida”.