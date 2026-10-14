Três detidos por suspeitas de homicídio em Setúbal

A Polícia Judiciária deteve dois homens e uma mulher por suspeitas de envolvimento na morte de um indivíduo, ex-companheiro da detida, que ocorreu a 20 de maio em Setúbal. Para motivação do crime, a PJ aponta a existência de conflitos relacionados com o exercício de responsabilidades parentais e dificuldades económicas.

De acordo com um comunicado da PJ, os suspeitos do sexo masculino estudaram as rotinas da vítima, um homem de 44 anos. No dia do crime, quando este chegou do trabalho, abordaram-no, amarraram-lhe as mãos atrás das costas com braçadeiras de plástico e conduziram-no ao interior da casa.

No entanto, aí foram surpreendidos pela presença de uma mulher de 25 anos que lá residia há alguns dias, tendo-a ameaçado, amordaçado e prendido, amarrando-lhe as mãos atrás das costas, segundo descreve a PJ.

De seguida colocaram o homem na banheira e desferiram-lhe um golpe no pescoço com um canivete, diz o comunicado, explicando que este lhe provocou sangramento abundante, causando-lhe a morte.

Finalmente, e depois de se apoderarem de alguns objetos da habitação, os dois suspitos fugiram para casa da mulher agora detida, deixando no interior desta habitação a mulher que tinham amarrado e amordaçado.

Os três detidos, com idades entre os 30 e os 32 anos, são suspeitos de um crime de homicídio qualificado. Os dois homens estão ainda indiciados pelo crime de sequestro agravado. Os três foram já presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.