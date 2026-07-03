Tribunal suspende de funções médica de Benavente suspeita de facilitar reformas
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Tribunal suspende de funções médica de Benavente suspeita de facilitar reformas

Os outros dois médicos detidos na operação Relax ficaram sujeitos exclusivamente a termo de identidade e residência
DN/Lusa
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O Tribunal Central de Instrução Criminal suspendeu esta sexta-feira (3 de julho) de funções a médica de Benavente detida pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter recebido verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez.

A clínica, que saiu em liberdade, fica ainda proibida de sair de Portugal e proibida de contactar qualquer interveniente no processo, informou, em comunicado, o tribunal lisboeta.

Os outros dois médicos detidos na operação Relax foram também libertados, sujeitos exclusivamente a termo de identidade e residência, tendo o tribunal considerado que não existem indícios de que praticaram qualquer crime.

Tribunal suspende de funções médica de Benavente suspeita de facilitar reformas
Detida médica de Benavente envolvida em esquema para viabilizar reformas por invalidez
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