Detida médica de Benavente envolvida em esquema para viabilizar reformas por invalidez

A médica de Benvente que alegadamente recebia verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez foi detida, segunda avança a CNN Portugal.A SIC Notícias avança que a PJ fez esta quarta-feira buscas em Santo Estevão, onde a médica tinha um consultório, e que foram detidos mais dois médicos no âmbito deste caso. A CNN Portugal diz que também foi detida uma assistente.O caso, revelado pela SIC em abril, envolve um alegado esquema em que a médica cobraria cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez, tendo conseguido, numa única empresa pública, a Carris, que dezenas de trabalhadores se reformassem por invalidez.Na sequência dessa reportagem, a Ordem dos Médicos anunciou a abertura de um inquérito e a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) a instauração de uma inspeção..IGAS instaura inspeção a médica suspeita de esquema de reformas por invalidez.Ordem abre inquérito a médica por alegado esquema para viabilizar reformas por invalidez