IGAS instaura inspeção a médica suspeita de esquema de reformas por invalidez
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IGAS instaura inspeção a médica suspeita de esquema de reformas por invalidez

IGAS refere, em comunicado, a existência de 22 casos suspeitos de trabalhadores da Carris que terão recorrido ao alegado esquema de reforma por invalidez, os quais serão agora alvo de análise.
David Pereira
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A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou esta sexta-feira, 10 de abril, a instauração de uma inspeção à médica suspeita de cobrar cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez.

A IGAS refere, em comunicado, a existência de 22 casos suspeitos de trabalhadores da Carris que terão recorrido ao alegado esquema, os quais serão agora alvo de análise.

A entidade diz que vai identificar todos os médicos que elaboraram relatórios e realizaram exames no âmbito destes processos e apurar em que juntas médicas foram aprovados os pedidos de reforma por invalidez. O objetivo é perceber se houve eventual fraude envolvendo profissionais de saúde.

Refira-se que a Ordem dos Médicos já havia esta quinta-feira a abertura de um inquérito a uma médica de Benavente, no distrito de Santarém, por alegadamente receber verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez.

IGAS instaura inspeção a médica suspeita de esquema de reformas por invalidez
Ordem abre inquérito a médica por alegado esquema para viabilizar reformas por invalidez

O caso, divulgado na quarta-feira pela SIC, revela um alegado esquema em que a médica cobraria cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez, tendo conseguido, numa única empresa pública, que dezenas de trabalhadores se reformassem por invalidez.

A Investigação SIC teve conhecimento que nos últimos anos, dezenas de trabalhadores da Carris recorreram a esta médica.

Contactada pela SIC, a empresa revelou que efetivamente identificou "crescimento continuado e aparentemente anómalo nos processos de reforma por invalidez" e que, por isso, apresentou uma queixa-crime junto do Ministério Público.

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