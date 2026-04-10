IGAS instaura inspeção a médica suspeita de esquema de reformas por invalidez

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou esta sexta-feira, 10 de abril, a instauração de uma inspeção à médica suspeita de cobrar cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez.A IGAS refere, em comunicado, a existência de 22 casos suspeitos de trabalhadores da Carris que terão recorrido ao alegado esquema, os quais serão agora alvo de análise.A entidade diz que vai identificar todos os médicos que elaboraram relatórios e realizaram exames no âmbito destes processos e apurar em que juntas médicas foram aprovados os pedidos de reforma por invalidez. O objetivo é perceber se houve eventual fraude envolvendo profissionais de saúde.Refira-se que a Ordem dos Médicos já havia esta quinta-feira a abertura de um inquérito a uma médica de Benavente, no distrito de Santarém, por alegadamente receber verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez..Ordem abre inquérito a médica por alegado esquema para viabilizar reformas por invalidez.O caso, divulgado na quarta-feira pela SIC, revela um alegado esquema em que a médica cobraria cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez, tendo conseguido, numa única empresa pública, que dezenas de trabalhadores se reformassem por invalidez.A Investigação SIC teve conhecimento que nos últimos anos, dezenas de trabalhadores da Carris recorreram a esta médica.Contactada pela SIC, a empresa revelou que efetivamente identificou "crescimento continuado e aparentemente anómalo nos processos de reforma por invalidez" e que, por isso, apresentou uma queixa-crime junto do Ministério Público.