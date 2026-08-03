Tribunal recusa retirar indemnização a enfermeira que matou e desmembrou jovem algarvio

A antiga enfermeira Mariana Fonseca, condenada a 23 anos de prisão por matar e esquartejar do jovem informático Diogo Gonçalves, vai mesmo receber uma indemnização de 30 mil euros por ter sido despedida ilegalmente após o homicídio. A notícia é avançada pelo JN.Os juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Évora mantiveram a decisão de primeira instância, depois de a Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve ter recorrido para evitar pagar a compensação. Recorda-se que o crime aconteceu no ano de 2020 no Algarve.Assim que se soube do envolvimento de Mariana Fonseca no homicídio, a ULS do Algarve, onde a enfermeira trabalhava, avançou para o despedimento. A ULS alegou que a profissional de saúde havia roubado ampolas do mediamento Diazepam do Hospital de Lagos para usar no crime..A antiga enfermeira foi condenada a 27 abril de 2021 por ter planeado, juntamente com a namorada Maria Malveiro, a morte do informático Diogo Gonçalves, para ficar com uma indemnização de 70 mil euros.O tribunal tinha decretado que Mariana Fonseca ia ficar em liberdade até que a decisão transitasse em julgado, acabando ela por fugir. Isto porque na primeira instância foi dado como provado provado que Maria Malveiro matou Diogo Gonçalves e por isso foi condenada a 25 anos de prisão, tendo Mariana Fonseca sido absolvida, por não ter conseguido provar a sua participação no homicídio.No entanto, esta decisão acabaria por ser revertida pelo Tribunal da Relação de Évora, que a condenou a 23 anos de prisão. No entanto, Mariana Fonseca acabou por fugir do país antes de ser detida, tendo sido capturada na Indonésia em março deste ano..Enfermeira condenada por matar informático no Algarve foi capturada na Indonésia.A 30 de dezembro de 2021, Maria Malveiro foi encontrada morta na cela, na prisão feminina de Tires, no concelho de Cascais..Mulher que matou e desmembrou homem no Algarve encontrada morta na prisão de Tires