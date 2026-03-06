Enfermeira condenada por matar informático no Algarve foi capturada na Indonésia

A antiga enfermeira Mariana Fonseca condenada a 23 anos de prisão pela morte de um informático, em 2020 no Algarve, foi capturada pela Interpol em Jacarta, capital da Indonésia, após uma fuga que durava há vários meses.Em comunicado, a Polícia Judiciária revela que foi dado cumprimento a um mandado de captura internacional, tendo sido colocada num centro de detenção desde quinta-feira, 5 de março."A Polícia Judiciária está neste momento a tratar dos procedimentos legais tendo em vista a sua extradição para Portugal a fim de cumprir a pena de prisão decretada pelos tribunais portugueses", pode ler-se no mesmo comunicado da PJ.A antiga enfermeira, que tinha agora trabalhava na restauração, foi condenada a 27 abril de 2021 por ter planeado, juntamente com a namorada Maria Malveiro, a morte do informático Diogo Gonçalves, para ficar com uma indemnização de 70 mil euros.O tribunal tinha decretado que Mariana Fonseca ia ficar em liberdade até que a decisão transitasse em julgado, acabando ela por fugir. Isto porque na primeira instância foi dado como provado provado que Maria Malveiro matou Diogo Gonçalves e por isso foi condenada a 25 anos de prisão, tendo Mariana Fonseca sido absolvida, por não ter conseguido provar a sua participação no homicídio.No entanto, esta decisão acabaria por ser revertida pelo Tribunal da Relação de Évora, que a condenou a 23 anos de prisão, mas Mariana Fonseca acabou por fugir do país antes de ser detida.A 30 de dezembro de 2021, Maria Malveiro foi encontrada morta na cela, na prisão feminina de Tires, no concelho de Cascais..Mulher que matou e desmembrou homem no Algarve encontrada morta na prisão de Tires.Pena máxima para uma das acusadas de matar homem no Algarve