Tribunal de Beja condena cinco das 22 pessoas arguidas por exploração de imigrantes
Sociedade

Tribunal de Beja condena cinco das 22 pessoas arguidas por exploração de imigrantes

A juíza recomendou aos arguidos absolvidos para repensarem toda a sua vida.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Tribunal de Beja condenou esta sexta-feira, 13 de março, cinco das 22 pessoas que estiveram a ser julgadas por exploração de imigrantes no Alentejo a penas de prisão entre os dois anos e os seis anos e meio, duas delas suspensas.

Na leitura do acórdão, que se realizou esta à tarde, a presidente do coletivo de juízes disse que as restantes 17 pessoas arguidas foram absolvidas de todos os crimes de que vinham pronunciadas por falta de provas apresentadas em julgamento.

A juíza Ana Batista recomendou aos arguidos absolvidos para repensarem toda a sua vida, lembrando que, apesar da falta de provas, existiam indícios criminais: “Espero sinceramente que não tenhamos de nos encontrar novamente” neste tribunal, afirmou.

Imigrantes
Justiça
condenações
exploração
Tribunal de Beja

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt