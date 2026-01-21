Transtejo vai testar ligação Seixal-Barreiro-Lisboa aos fins de semana

A Transtejo começará, até março, a testar aos fins de semana uma ligação fluvial entre o Seixal, o Barreiro e o Cais do Sodré, em Lisboa, anunciou esta quarta-feira, 21 de janeiro, o presidente da empresa.“Com a operação elétrica que temos no Seixal, ainda temos margem de crescimento e, portanto, [começaremos] ao fim de semana, e depois veremos durante a semana”, disse o presidente do conselho de administração da TTSL- Transtejo Soflusa, Rui Ribeiro Rei.Segundo o responsável, a ligação Seixal-Barreiro-Lisboa servirá “para incrementar o Seixal” e “também para incrementar o Barreiro, trazendo-o para um ponto diferente da cidade”, neste caso para o Cais do Sodré.“Eu diria que até março iniciamos essa operação”, acrescentou.A transportadora entre as duas margens do Tejo assinalou esta quarta-feira os seus 50 anos, numa cerimónia a bordo de um dos novos barcos 100% elétricos.Rui Rei destacou ainda que existem outras carreiras em estudo, embora sem previsão de datas.Entre elas está uma possível ligação ao Parque das Nações, que não deve acontecer antes de 2028, e uma ligação de Algés à Trafaria, que poderá ser testada em 2027..Autarca do Seixal diz que é "desumana" a forma como passageiros viajam na Fertagus.Presidente da Transtejo admite que empresa tem falhado com os utentes