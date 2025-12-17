Transtejo alvo de buscas

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Transtejo esta quarta-feira, 17 de dezembro, segundo avança a TSF. Em causa está a compra de baterias para embarcações da empresa.A Transtejo, recorde-se, comprou dez navios elétricos de transporte de passageiros por 52,4 milhões de euros, mas nove dos catamarãs foram adquiridos sem as respetivas baterias, estando, por isso, inoperacionais. "A Transtejo comprou um navio completo e nove navios incompletos, sem poderem funcionar, porque não estavam dotados de baterias necessárias para o efeito. O mesmo seria, com as devidas adaptações, comprar um automóvel sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais, reservando-se para um procedimento posterior a sua aquisição”, entendeu o Tribunal de Contas, que travou a compra das nove baterias em falta por 15,5 milhões de euros. Para o organismo, o negócio foi lesivo para o interesse público, tendo remetido o caso para o Ministério Público.Na sequência deste caso, o Conselho de Administração da empresa acabou por pedir a exoneração..Ministro do Ambiente diz que decisão da Transtejo/Soflusa "era a melhor" na altura