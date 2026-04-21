Algumas praias registaram um recuo do areal entre 30 a 40 metros.
Algumas praias registaram um recuo do areal entre 30 a 40 metros.FOTO: Global Imagens
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Tempestades. Recuperar praias vai custar 84 milhões e será processo longo e gradual

A mês e meio do arranque da época balnear, algumas intervenções no areal só avançam em maio. Houve 147 locais com estragos e há outras tantas obras de proteção costeira a fazer.
Carla Aguiar
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