País já teve seis ondas de calor até junho.
País já teve seis ondas de calor até junho.Foto: Leonardo Negrão
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Temperaturas máximas vão subir e podem atingir os 40 graus nos próximos dias

Segundo o IPMA, as maiores máximas, a rondar os 40 graus, deverão ficar restritos à faixa mais interior do território e Algarve.
Amanda Lima
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A semana vai começar com uma subida de temperaturas, com os termómetros a marcar acima dos 30 graus no interior do território. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão marcados por tempo seco.

As máximas deverão oscilar entre os 24°C e os 31°C na faixa costeira ocidental e entre os 30°C e os 40°C no restante território. Os valores mais elevados, entre 37°C e 40°C, deverão ocorrer nas zonas do interior, incluindo o Algarve, a partir de terça-feira, dia 21 de julho.

Apesar de ainda existir alguma incerteza na previsão a partir de meados da semana, o IPMA prevê que as temperaturas mínimas variem, em geral, entre os 14°C e os 19°C. Na costa sul do Algarve, os valores deverão situar-se entre os 18°C e os 20°C no início da semana, aumentando gradualmente para entre 20°C e 24°C até ao final.

O IPMA prevê ainda períodos de nebulosidade matinal, com possibilidade de neblina ou nevoeiro em alguns locais, sobretudo na metade oeste do país. O vento será, em geral, fraco nas regiões Norte e Centro, com brisa marítima durante a tarde na faixa costeira. No Sul, deverá soprar moderado de noroeste, em especial no litoral oeste.

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