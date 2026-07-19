Temperaturas máximas vão subir e podem atingir os 40 graus nos próximos dias

A semana vai começar com uma subida de temperaturas, com os termómetros a marcar acima dos 30 graus no interior do território. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os próximos dias serão marcados por tempo seco.As máximas deverão oscilar entre os 24°C e os 31°C na faixa costeira ocidental e entre os 30°C e os 40°C no restante território. Os valores mais elevados, entre 37°C e 40°C, deverão ocorrer nas zonas do interior, incluindo o Algarve, a partir de terça-feira, dia 21 de julho.Apesar de ainda existir alguma incerteza na previsão a partir de meados da semana, o IPMA prevê que as temperaturas mínimas variem, em geral, entre os 14°C e os 19°C. Na costa sul do Algarve, os valores deverão situar-se entre os 18°C e os 20°C no início da semana, aumentando gradualmente para entre 20°C e 24°C até ao final.O IPMA prevê ainda períodos de nebulosidade matinal, com possibilidade de neblina ou nevoeiro em alguns locais, sobretudo na metade oeste do país. O vento será, em geral, fraco nas regiões Norte e Centro, com brisa marítima durante a tarde na faixa costeira. No Sul, deverá soprar moderado de noroeste, em especial no litoral oeste.."Indigno e desumano": comissão denuncia doentes à espera em ambulâncias sob calor em Portimão.Ondas de calor terão maior impacto nos preços dos alimentos do que guerra no Irão, diz Oxford Economics