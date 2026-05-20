Técnicos do INEM protestam em frente ao Ministério da Saúde, uma das razões é a revisão da carreira.
Técnicos do INEM protestam em frente ao Ministério da Saúde, uma das razões é a revisão da carreira.
Sociedade

Técnicos do INEM saem esta quinta-feira à rua contra nova Lei Orgânica

Protesto foi marcado pelo sindicato para as 10h00 deste dia, 21 de maio, em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa. O objetivo é alertar para medidas que podem "reduzir a atividade de emergência".
Ana Mafalda Inácio
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O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) convocou para a manhã, desta quinta-feira, dia 21 de maio, uma vigília pelas 10h00, em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa. A aprovação da Lei Orgânica por parte do Governo, na reunião de Conselho de Ministros de há duas semanas, é o mote para esta manifestação, durante a qual vai ser apresentado um manifesto sobre o funcionamento do instituto para ser aprovado e entregue à tutela.

O STEPH tem vindo a protestar contra algumas das alterações já anunciadas como constantes no decreto-lei que cria a nova Lei Orgânica, que ainda não foi divulgada publicamente pelo Ministério da Saúde. E uma das críticas do STEPH tem a ver, precisamente, com o facto de a lei ter sido aprovada sem debate prévio com os pares e até no Parlamento. Os técnicos receiam ainda que a nova lei venha impor “uma redução grave” na capacidade de resposta do INEM em todo o país.

Em comunicado, o sindicato enuncia que os principais motivos de contestação são a “transferência de ambulâncias - já que o que está previsto é que as ambulâncias de emergência médica (AEM) tripuladas por técnicos passem para a alçada das Unidades Locais de Saúde (ULS), gerando receio de desmantelamento operacional do INEM.” Por outro lado, esta saída à rua dos técnicos visa ainda alertar para a necessidade da revisão da carreira, que, segundo o STEPH é matéria que continua a gerar descontentamento junto dos profissionais.

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