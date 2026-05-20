Técnicos do INEM saem esta quinta-feira à rua contra nova Lei Orgânica

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) convocou para a manhã, desta quinta-feira, dia 21 de maio, uma vigília pelas 10h00, em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa. A aprovação da Lei Orgânica por parte do Governo, na reunião de Conselho de Ministros de há duas semanas, é o mote para esta manifestação, durante a qual vai ser apresentado um manifesto sobre o funcionamento do instituto para ser aprovado e entregue à tutela. O STEPH tem vindo a protestar contra algumas das alterações já anunciadas como constantes no decreto-lei que cria a nova Lei Orgânica, que ainda não foi divulgada publicamente pelo Ministério da Saúde. E uma das críticas do STEPH tem a ver, precisamente, com o facto de a lei ter sido aprovada sem debate prévio com os pares e até no Parlamento. Os técnicos receiam ainda que a nova lei venha impor “uma redução grave” na capacidade de resposta do INEM em todo o país.Em comunicado, o sindicato enuncia que os principais motivos de contestação são a “transferência de ambulâncias - já que o que está previsto é que as ambulâncias de emergência médica (AEM) tripuladas por técnicos passem para a alçada das Unidades Locais de Saúde (ULS), gerando receio de desmantelamento operacional do INEM.” Por outro lado, esta saída à rua dos técnicos visa ainda alertar para a necessidade da revisão da carreira, que, segundo o STEPH é matéria que continua a gerar descontentamento junto dos profissionais. .Comissão de trabalhores acusa Governo de querer desmantelar INEM\n.Associação Fénix alerta para perda de capacidade de resposta do INEM.Médicos do INEM exigem ser abrangidos pelo novo regime de horas extra