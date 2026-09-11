Tarifa fixa no aeroporto de Lisboa. Apanhar um táxi vai custar pelo menos 16 euros

A partir de 15 de outubro, apanhar um táxi no aeroporto de Lisboa passa a ter preços fixos, que variam consoante o destino. Segundo avança esta sexta-feira, 11 de setembro, o Correio da Manhã, o taxímetro deixa de ser usado quando a viagem tem início naquele local.

A zona das chegadas do aeroporto Humberto Delgado será exclusiva para os táxis autorizados e que aceitam as novas regras, diz o jornal, que revela as tabelas que serão aplicadas.

Em Lisboa, haverá duas zonas tarifárias: uma para locais nas proximidades, como Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Lumiar ou Parque das Nações, que custará 16 euros de dia e 20 euros à noite; e outra, que custará 19 euros de dia e 23 euros à noite, para destinos como Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Estrela, Alcântara, Arroios e Santa Maria Maior.

Para fora de Lisboa, os preços também estão fixados: para Oeiras, por exemplo, a viagem custará durante o dia, 36,80 euros.

Segundo o CM, esta nova tabela resulta de um entendimento entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros, a Federação Portuguesa do Táxi, a Associação do Turismo de Lisboa e a ANA – Aeroportos de Portugal, que assinam um protocolo esta sexta-feira.

Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, diz ao jornal que o objetivo é acabar com os problemas de insegurança e burlas no aeroporto.

Em agosto, a PSP detetou 67 infrações numa ação de fiscalização a táxis no Aeroporto de Lisboa, que abrangeu cerca de uma centena de veículos. Taxímetros irregulares representaram quase metade das infrações e houve ainda casos de falta de inspeção, seguro e condução sob efeito de álcool.