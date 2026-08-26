PSP deteta 67 infrações em fiscalização a táxis no Aeroporto de Lisboa

Uma operação de fiscalização realizada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) a cerca de uma centena de táxis na última terça-feira, 25 de agosto, detetou 67 infrações na zona das chegadas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Os números foram divulgados em comunicado enviado pela força policial à imprensa na manhã desta quarta-feira (26).

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a irregularidade mais frequente esteve relacionada com a colocação indevida do taxímetro, responsável por 32 das infrações. Foram ainda registados oito casos de falta do Certificado de Motorista de Táxi (CMT) e seis por falta de documentos obrigatórios.

A fiscalização indentificou também seis extintores fora do prazo de validade, três veículos sem inspeção e dois com o taxímetro sem aferição válida. Dois táxis encontravam-se em mau estado de conservação e terão de ser submetidos a inspeção extraordinária.

Entre as restantes situações, um motorista foi apanhado a conduzir sob influência do álcool, numa infração classificada como grave, e foi identificado um veículo sem o seguro obrigatório de responsabilidade civil. Houve ainda três infrações relacionadas com a falta do chamado Grupo 2 na carta de condução, necessário para determinados condutores profissionais.

A operação envolveu, além da Divisão de Trânsito da PSP, elementos da Unidade Especial de Polícia, Equipas de Intervenção Rápida, Polícia Municipal de Lisboa e Núcleo de Armas e Explosivos. Foram ainda emitidos dois avisos para apresentação de documentos e cumpridos dois pedidos de diligência que incidiam sobre um dos condutores fiscalizados.