O momento em que um dos agentes da PSP aborda o taxista que seguia em infração e que cobrou dinheiro a mais ao passageiro.
Sociedade

Táxis no aeroporto. Negócio onde o lucro ilegal pode chegar aos 500 euros por dia

Nos dois primeiros meses do ano PSP de Lisboa fez cerca de 40 detenções pelo crime de especulação. Em 2025 foram detidos 254 motoristas. Transportar turistas é rentável e envolve várias estratégias.
Lisboa
Turismo
Fiscalização
Táxis
edição impressa
especulação de preços
