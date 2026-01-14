Mais de 11 milhões de passageiros controlados pela PSP no aeroporto de Lisboa em 2025

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recusou a entrada a 1.867 passageiros, dos 11.377.097 que controlou no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa no ano passado, indicou esta quarta-feira, 14 de janeiro, aquela força de segurança.De acordo com dados provisórios divulgados, 6.495.621 dos registos dizem respeito a entradas de passageiros em território nacional através daquele aeroporto e 4.881.476 correspondem ao número de registo de saídas.Na fronteira aérea em Lisboa, provenientes de fora do Espaço Schengen, a PSP recusou a entrada a 1.867 pessoas e deteve 263.A PSP intercetou no ano passado 25.736 passageiros, registou 9.490 medidas cautelares e detetou 464 fraudes documentais.A PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), criada em agosto, é responsável pela segurança das infraestruturas de aviação civil e pelo controlo das fronteiras aéreas em Portugal..Governo garante que a suspensão do sistema de controlo de fronteiras “não compromete" segurança nacional . No comunicado, a PSP reafirma “o seu compromisso com a segurança no controlo das fronteiras externas, bem como na cooperação judiciária europeia, contribuindo para a localização e detenção de indivíduos procurados pela prática de criminalidade grave”. .PSP identificou 56 alojamentos ilegais, ocupados por 900 cidadãos estrangeiros, na área metropolitana do Porto