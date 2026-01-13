PSP identificou 56 alojamentos ilegais, ocupados por 900 cidadãos estrangeiros, na área metropolitana do Porto

A PSP identificou em 2025, apenas na Área Metropolitana do Porto, 56 alojamentos ilegais, ocupados por cerca de 900 cidadãos estrangeiros, os quais apresnetavam diversas irregularidades, como sobrelotação, ausência de condições mínimas de higiene e segurança, presença de pragas e inexistência de contratos de arrendamento.Estes dados foram divulgados esta terça-feira, 13 de janeiro, num comunicado que faz um balanço da atividade da PSP no ano passado no que respeita à fiscalização da permanência de cidadãos estrangeiros em Território Nacional. "Durante o período em referência foram realizadas 517 operações policiais na Área Metropolitana do Porto, que resultaram na fiscalização de 5.394 cidadãos estrangeiros", diz a PSP. No total, nestes concelhos, efetuou 63 detenções e registou 167 contraordenações.Das ações desencadeadas, a PSP refere que efetuou ainda 10 detenções por outros ilícitos, designadamente falsificação de documentos, posse de arma proibida e crimes contra a propriedade e 106 notificações para abandono voluntário do território nacional. Registou ainda 233 cidadãos com diligências pendentes no Sistema de Informação Schengen (SIS) e 167 autos de notícia por contraordenação, ao abrigo da Lei dos Estrangeiros..Operação "Portugal Sempre Seguro" fiscaliza 2228 estrangeiros em três dias e identifica 30 ilegais