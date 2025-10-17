Suspeito de homicídio de turista americano em Cascais fica em prisão preventiva

O suspeito do homicídio do turista americano em Cascais e de tentativa de homicídio de outro, com recurso a uma faca, na sequência de uma altercação na rua, vai ficar em prisão preventiva, avança a SIC.O homem de 23 anos, fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada, havia sido detido na quarta-feira, 15 de outubro, horas depois do crime, cometido na madrugada desse dia.As duas vítimas, uma das quais morreu na sequência dos ferimentos, foram abordadas numa rua de Cascais, tendo ocorrido “uma altercação que se gerou por motivos aparentemente fúteis, entre o agressor e as duas vítimas, inicialmente apenas de forma verbal e depois com agressões físicas, que motivaram o arguido agora localizado e detido a fazer uso de uma arma branca que mantinha guardada no interior do veículo automóvel que utilizava, para atingir com gravidade as duas vítimas”..PJ detém suspeito da morte de turista norte-americano em Cascais. A vítima mortal morreu no local e o cidadão que sofreu ferimentos graves foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.Segundo a PJ, “após as agressões, o agressor ausentou-se do local de forma rápida de modo a não ser intercetado pelas autoridades policiais entretanto acionadas para o local”.Segundo a PSP, que acorreu ao local após o alerta dado pelas 03:16 da madrugada de quarta-feira, o homem que ficou ferido explicou que, quando se dirigia para o alojamento local onde estava a dormir, foi abordado por três homens que “em jeito de provocação, tentaram tocar no chapéu que a vítima usava”..Dois turistas americanos atacados à facada em Cascais. Um deles morreu. Chamados à atenção, o turista de 34 anos acabou por ser agredido com três murros na cara e, depois disto, telefonou a um amigo que se encontrava perto. “Instantes depois, compareceu no local o seu amigo, iniciando-se uma altercação verbal entre estes e os três suspeitos”, explicou a PSP em comunicado.Um dos suspeitos terá usado uma arma branca para provocar vários golpes nas duas vítimas, sendo que o homem que acabou por morrer foi esfaqueado nas costas, braços e cara.Depois das agressões, os três homens terão fugido num carro que se encontrava perto do local..Três homicídios em quase 48 horas na Grande Lisboa