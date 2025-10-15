PJ detém suspeito da morte de turista norte-americano em Cascais

A Polícia Judiciária deteve o suspeito da morte do turista norte-americano que foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (15 de outubro) esfaqueado e já sem vida em Cascais, na Rua Afonso Sanches.Ao que o DN apurou, o detido é um cidadão português sem antecedentes criminais e que trabalhava num estabelecimento de diversão noturno perto do local do crime.O suspeito, um homem de 23 anos, está fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada, ambos praticados com uso de arma branca, tendo vitimado dois turistas de nacionalidade norte-americana, com idades de 35 e 33 anos, sendo que o segundo acabou por morrer."Os factos ocorreram no contexto de uma altercação que se gerou por motivos aparentemente fúteis, entre o agressor e as duas vítimas, inicialmente apenas de forma verbal e depois com agressões físicas, que motivaram o arguido agora localizado e detido a fazer uso de uma arma branca que mantinha guardada no interior do veículo automóvel que utilizava, para atingir com gravidade as duas vítimas", explica a PJ num comunicado enviado às redações..Três homicídios em quase 48 horas na Grande Lisboa.Enquanto a vítima mortal faleceu no local, a vítima não mortal foi assistida no local pelos serviços do INEM, sendo posteriormente transportada para os serviços do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, "onde permanece sob internamento, em estado grave, mas estável".Após o crime, o suspeito fugiu do local de forma rápido de modo a não ser intercetado pelas autoridades policiais. O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das mediadas de coação..Dois turistas americanos atacados à facada em Cascais. Um deles morreu