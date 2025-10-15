Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dois turistas americanos atacados à facada em Cascais. Um deles morreu
Crime aconteceu durante a última madrugada e terá decorrido na sequência de um assalto.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Dois turistas norte-americanos foram atacados à facada na madrugada desta quarta-feira, 15 de outubro, em Cascais, segundo avançou o Correio da Manhã. Um deles morreu no local, junto à Igreja dos Navegantes, e o outro está gravemente ferido.

"Um dos jovens faleceu no local e o outro sofreu ferimentos na face e braços, tendo sido transportado ao hospital", confimou fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) à Lusa.

O alerta foi dado às 03h16 e, segundo o Correio da Manhã, o incidente teve como motivação um assalto, que terá sido levado a cabo por três indivíduos, que estão em fuga.

De acordo com o jornal, os dois turistas estavam noivos e passavam férias em Portugal.

A investigação passou entretanto para a alçada da Polícia Judiciária.

