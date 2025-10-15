Irlandês encontrado morto em Lisboa com sinais de agressão

Um cidadãos de nacionalidade irlandesa foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 15 de outubro, em Lisboa. Tinha sinais de agressão.A PSP recebeu o alerta do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM às 8h50 para a existência de um cadáver na Rua Costa Pimenta, na zona do antigo Casal Ventoso.Devido à existência de ferimentos na cabeça compatíveis com uma agressão, a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.A confirmar-se a existência de crime, esta morte é o segundo homicídio de cidadãos estrangeiros desta madrugada na região de Lisboa. Um turista norte-americano foi morto em Cascais com uma faca. .Dois turistas americanos atacados à facada em Cascais. Um deles morreu