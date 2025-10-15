Três homicídios em quase 48 horas na Grande Lisboa

Desde a noite de segunda-feira (dia 13) até ao final da tarde desta quarta-feira (15 de outubro) foram consumados três homicídios e um outro na forma tentada.O primeiro caso ocorreu no Barreiro na noite de segunda-feira. De acordo com as noticias divulgadas, um jovem de apelido Lucas foi baleado no pescoço no Lavradio. O alerta foi, segundo a PSP, dado por uma moradora na zona que viu o jovem de 16 anos a correr, acompanhado por um outro jovem. Em comunicado a PSP do Barreiro explicou que "uma testemunha afirmou ter ouvido os disparos e logo a seguir viu dois indivíduos a correr pela Rua Maria Matos em sentido à Rua Gil Vicente, contudo, um desses indivíduos vinha com a mão no peito e acabou por cair no solo, em decúbito ventral, enquanto o segundo indivíduo continuou a correr e solicitou à testemunha que contactasse os meios de socorro."Esta força de segurança explicou ainda que "poucos minutos depois, pelas 23h02, compareceram no local os Bombeiros Sul e Sueste que iniciaram manobras de primeiros socorros à vítima e, pelas 23:09h, deu-se a chegada da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Barreiro, que assistiu a vitima, confirmando o óbito pelas 23h12".Turista morto em CascaisO segundo caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (15 de outubro) em Cascais, na Rua Afonso Sanches.A PSP foi chamada ao local e encontrou uma pessoa esfaqueada e uma outra com ferimentos considerados pouco graves na face e cotovelo direito.De acordo com o comunicado da PSP a "vítima consciente" referiu que "sem qualquer interação prévia, foi abordado por três indivíduos do sexo masculino, os quais, em jeito de provocação, tentaram tocar no chapéu que a vítima usava". Terá de seguida chamado um amigo que discutiu com os três indivíduos, tendo um deles "com recurso a uma arma branca (tipo faca), desferido vários golpes na face, braços e costas das vítimas. A vítima mortal foi agredida com a arma branca nas costas e a com ferimentos ligeiros nos braços e face".De seguida os três agressores fugiram do local num carro que estava estacionado junto ao local onde se deu a agressão mortal.Encontrado mortoA terceira vítima mortal, de nacionalidade irlandesa, foi encontrada pela PSP na Rua Costa Pimenta, na zona do antigo Casal Ventoso, após um alerta do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM às 8h50.Devido à existência de ferimentos na cabeça compatíveis com uma agressão, a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.Atingido no tórax na Cova da MouraNa madrugada desta quarta-feira, um jovem foi atingido a tiro no tórax no bairro da Cova da Moura (Amadora). Foi levado para o Hospital de Santa Maria em estado grave.