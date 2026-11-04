Suspeito de abuso sexual de quatro crianças em Torres Vedras fica em prisão preventiva
Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de abuso sexual de quatro crianças, em Torres Vedras, tendo ficado em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, informou esta quarta-feira, 4 de novembro, a polícia de investigação criminal.
O suspeito está "fortemente indiciado pela prática de crimes de abuso sexual de crianças, cometidos contra quatro menores, do sexo masculino, com idades entre os 9 e os 10 anos, dois deles estrangeiros", explica a PJ, em comunicado, acrescentando que a detenção ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 2, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.
De acordo com a Judiciária, os factos ocorreram em locais públicos ou de livre acesso ao público. Os inspetores da PJ iniciaram a investigação depois de os pais de uma quinta criança terem tido a perceção do "risco de agressão sexual iminente". Os pais interviram e impediram a concretização de atos de natureza sexual, tendo contactado as autoridades.
"Após contacto estabelecido pela GNR de Santa Cruz, uma equipa da PJ especializada na investigação de crimes sexuais deslocou-se ao local, iniciando diligências urgentes de investigação", indica a PJ na nota.
Nesse mesmo dia, segundo é relatado, foram ouvidas as quatro vítimas, os respetivos representantes legais e outras testemunhas. As autoridades procederam também à recolha de elementos de prova, que "fundamentaram a detenção do suspeito".
Indica ainda a PJ que "a proximidade entre os envolvidos e as circunstâncias apuradas assumiram particular relevância na avaliação da perigosidade do arguido, de continuação da atividade criminosa e de perturbação do inquérito".