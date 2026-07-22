Professor detido por abuso sexual de menores na Madeira fica em prisão preventiva

O professor de 33 anos detido por suspeita de abuso sexual de crianças numa escola na Madeira ficou em prisão preventiva, depois ter sido presente esta quarta-feira, 22 de julho, a primeiro interrogatório judicial.Fonte do Tribunal da Comarca da Madeira indicou à Lusa que o homem foi indiciado de três crimes de abuso sexual de crianças agravados e dois crimes de pornografia de menores agravados.Além de sujeito à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, o professor ficou proibido de contactar com os ofendidos e impedido de exercer funções no setor público e no privado.A Polícia Judiciária (PJ) anunciou na terça-feira, em comunicado, que um professor do ensino básico foi detido na segunda-feira, explicando que a detenção teve origem numa denúncia efetuada ao piquete desta polícia em fevereiro.Após a investigação, o homem acabou por ser detido na sequência da emissão do mandado de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público do Funchal.Também foram emitidos mandados de busca e apreensão, tendo sido “recolhidos demais elementos probatórios que adicionalmente corroboram as suspeitas da prática do crime em causa”, indicou a PJ..Detido professor do ensino básico "fortemente indiciado" por abuso sexual de crianças numa escola no Funchal