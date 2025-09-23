Surpresa nas secretas: Montenegro substitui diretor-geral do SIED por ex-adjunto da Segurança Interna

Foi com "muita surpresa" que quadros do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) receberam nesta terça-feira a notícia da indigitação, pelo primeiro-ministro, de um novo diretor, Manuel António da Silva Vieira. "Foi totalmente inesperado, ainda mais quando estamos a uma semana de celebrar o 30º aniversário do SIED (30 de setembro) com uma cerimónia preparada e várias personalidades nacionais e internacionais convidadas", disse uma das fontes do serviço ouvidas pelo DN. A última função pública de Manuel da Silva Vieira, que já foi diretor dos serviços administrativos e de um departamento de análise do SIED, foi como secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna (SSI), numa situação de recurso, que durou sete meses (entre agosto de 2024 e março de 2025), para substituir o então secretário-geral, o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro, que tinha terminado a sua comissão de serviço, deixando o lugar vago para ir para Bruxelas assumir um posto na representação portuguesa na NATO.Manuel Vieira, que tinha sido o chefe de gabinete do diplomata, foi assim promovido inusitadamente, tendo já nessas funções, protagonizado a complicada conferência de imprensa no SSI, sobre a fuga dos presos de Vale de Judeus, em setembro de 2024.Vai substituir o diplomata José Pedro Marinho da Costa, nomeado em setembro de 2023, ainda com um ano de comissão de serviço por cumprir.A escolha de Marinho da Costa, recorde-se, esteve envolta em alguma polémica e não foi, inicialmente, bem recebida pelos "espiões", que criticavam, especialmente, a sua falta de experiência no setor das informações. Na sua audição na Assembleia da República assumiu isso mesmo.De acordo com a nota biográfica disponibilizada pelo gabinete do primeiro-ministro, Manuel António da Silva Vieira nasceu na Maia (Porto) em 1961 e é licenciado e pós-graduado em Direito.Foi chefe do gabinete do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (2023-2024) e secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna (agosto de 2024-março de 2025), bem como conselheiro de segurança na Embaixada de Portugal em Luanda.Manuel António da Silva Vieira tem cursos profissionais em áreas como a cibersegurança ou a gestão de crises no ciberespaço, tendo feito apresentações públicas a convite de entidades como o Instituto de Estudos Superiores Militares/Instituto Universitário Militar (IESM/IUM), Instituto de Defesa Nacional (IDN), Guarda Nacional Republicana (GNR), Policia de Segurança Pública (PSP) , Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional (PUCCPI), ou o Observatório de Segurança Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT).