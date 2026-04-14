Momento da partida do submarino NRP Tridente da Base Naval de Lisboa para uma missão internacional da NATO
Momento da partida do submarino NRP Tridente da Base Naval de Lisboa para uma missão internacional da NATO FOTO: Marinha
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Submarino NRP Tridente parte para missão internacional da NATO de dois meses e meio

No âmbito da operação “Brilliant Shield” da NATO, "o submarino irá contribuir para a vigilância e segurança de áreas centrais para os objetivos" da Aliança, diz o Chefe de Estado-Maior da Armada.
Susete Henriques
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Com uma guarnição de 38 militares, o submarino NRP Tridente largou esta terça-feira, 14 de abril, da Base Naval de Lisboa para uma missão internacional da NATO que irá durar cerca de dois meses e meio.

Durante esta missão, o submarino vai integrar a operação “Brilliant Shield" da Aliança Atlântica, mas também irá participar no “Dynamic Mongoose”, um "dos maiores e mais relevantes exercícios de luta antissubmarina da NATO", segundo explica a Marinha em comunicado.

Neste exercício vão estar, "em simultâneo, a fragata D. Francisco de Almeida", enquanto navio integrado no Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

A Marinha adianta que o submarino NRP Tridente vai ainda dar apoio às atividades do Fleet Operational Standards and Training (FOST), da Royal Navy, durante duas semanas.

FOTO: Marinha
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O Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA) esteve na cerimónia que marcou o início da missão. "Com a participação na operação Brilliant Shield o Tridente irá contribuir para a vigilância e segurança de áreas centrais para os objetivos da Aliança, assegurando uma presença credível e reforçando a capacidade de acompanhar atividades de atores relevantes", afirmou o Almirante Jorge Nobre de Sousa, citado na nota da Marinha.

Dirigindo-se aos militares que partiram em missão internacional da NATO, o CEMA disse confiar “plenamente na competência, na formação, na disciplina” e sentido de missão de todos, e que sabe “que representarão Portugal com dignidade e responsabilidade, assim como com 'zelo, aptidão e honradez'".

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