Submarino NRP Tridente parte para missão internacional da NATO de dois meses e meio

Com uma guarnição de 38 militares, o submarino NRP Tridente largou esta terça-feira, 14 de abril, da Base Naval de Lisboa para uma missão internacional da NATO que irá durar cerca de dois meses e meio.Durante esta missão, o submarino vai integrar a operação “Brilliant Shield" da Aliança Atlântica, mas também irá participar no “Dynamic Mongoose”, um "dos maiores e mais relevantes exercícios de luta antissubmarina da NATO", segundo explica a Marinha em comunicado. Neste exercício vão estar, "em simultâneo, a fragata D. Francisco de Almeida", enquanto navio integrado no Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1), e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.A Marinha adianta que o submarino NRP Tridente vai ainda dar apoio às atividades do Fleet Operational Standards and Training (FOST), da Royal Navy, durante duas semanas..O Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA) esteve na cerimónia que marcou o início da missão. "Com a participação na operação Brilliant Shield o Tridente irá contribuir para a vigilância e segurança de áreas centrais para os objetivos da Aliança, assegurando uma presença credível e reforçando a capacidade de acompanhar atividades de atores relevantes", afirmou o Almirante Jorge Nobre de Sousa, citado na nota da Marinha.Dirigindo-se aos militares que partiram em missão internacional da NATO, o CEMA disse confiar “plenamente na competência, na formação, na disciplina” e sentido de missão de todos, e que sabe “que representarão Portugal com dignidade e responsabilidade, assim como com 'zelo, aptidão e honradez'"..Donald Trump alerta para "futuro muito mau" da NATO se aliados não ajudarem no estreito de Ormuz