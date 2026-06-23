São João. "Noite mais longa do ano" no Porto com fogo de artifício de 12 minutos sobre o rio Douro

O Porto vive esta terça-feira, 23 de junho, a "noite mais longa do ano" com os festejos do São João, que têm como ponto alto o habitual fogo de artifício sobre o rio Douro. Irá ter uma duração de 12 minutos e uma sonoplastia ao vivo a cargo dos Karetus, anuncia a Câmara Municipal. "O Porto está pronto para celebrar o São João com música, animação e muita alegria por toda a cidade", assegura a autarquia, referindo que as freguesias estão "preparadas para viver esta noite em pleno, com palcos, bailaricos e muita diversão para todas as idades"..Quinta do Bill, Tony Carreira e os D.A.M.A animam a cidade Invicta.A animação não vai faltar, como sempre, com a atuação de vários artistas em diferentes palcos espalhados pela cidade, desde a Avenida dos Aliados, passando pelo Largo do Amor de Perdição, Ribeira até à Casa da Música.Mas ainda antes da animação musical, a partir das 18h00, as atenções vão estar centradas em Houston, nos EUA, no segundo jogo de Portugal no Mundial de 2026 frente ao Uzbequistão, a contar para fase de grupos. Portugal volta a entrar em campo e na cidade do Porto vai ser possível viver as emoções da partida na fan zone instalada na Praça de D. João I. O jogo da formação das quinas também vai poder ser acompanhado no ecrã colocado no palco da Avenida dos Aliados.Depois do futebol, seguem-se os festejos do São João, com os Quinta do Bill, às 22h00, e Tony Carreira, às 00h20, a atuar nos Aliados. Já na Cordoaria pode-se assistir aos concertos de Os Últimos Românticos (22h00) e dos D.A.M.A (00h20). A atuação dos Karetus na Ribeira está prevista para as 22h30 e às 00h00 pode-se assistir ao espetáculo-arraial do grupo Nunca Mates do Mandarim na Casa da Música.Alguns destes momentos musicais fazem parte dos festejos de uma noite "cada vez mais inclusiva", assinala a autarquia. "Mais uma vez, a Noite de São João é uma festa de todos, a pensar em todos. Por isso, os concertos dos palcos dos Aliados, Largo do Amor de Perdição e da Casa da Música (Palco Juventude) terão interpretação em língua gestual portuguesa", refere a Câmara Municipal em comunicado..Lançamento de balões só entre as 21h45 e a 01h00 de quarta-feira, 24 de junho.Antes da animação na noite portuense, a autarquia agendou para o início desta tarde a tradicional distribuição de manjericos à cidade. "O átrio da Câmara Municipal do Porto irá receber os interessados em levar para casa um dos maiores símbolos desta festa popular, numa distribuição feita por elementos do Executivo municipal", anuncia-se.O tradicional lançamento de balões de ar quente na noite de São João vai estar condicionado. Só será permitido fazê-lo entre as 21h45 desta terça-feira e 01h00 de quarta-feira, 24 de junho."À semelhança de outros anos, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) vai fechar o espaço aéreo durante o período previsto de maior intensidade de lançamento de balões", informa a autarquia.Com tantos festejos espalhados por diferentes artérias da cidade do Porto, haverá condicionamentos de trânsito, com alguns locais interditos à circulação automóvel e com limitação de circulação temporária.Nesta noite, "a STCP, a Metro do Porto e a CP – Comboios de Portugal irão reforçar os serviços durante toda a noite, sendo estas as melhores alternativas para se deslocar dentro e para a cidade do Porto", informa ainda a Câmara Municipal.Veja aqui todos os condicionamentos de trânsito na cidade do Porto..Metro do Porto e STCP com serviço reforçado na noite de São João