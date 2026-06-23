Hoje volta a jogar a seleção. Veja aqui alguns dos locais onde pode ver o encontro frente ao Uzbequistão

É esta terça-feira, 23 de junho, às 18h00, que Portugal volta a entrar em campo no Mundial de 2026, que se disputa nos EUA, Canadá e México. Após o empate (1-1) com a República Democrática do Congo, a seleção regressa a Houston para enfrentar o Uzbequistão, em jogo da segunda jornada do Grupo K, e são vários os locais no país, com ecrãs gigantes, onde pode viver as emoções da partida, junto de amigos e de outros apaixonados por futebol.Na capital, por exemplo, as atenções estão centradas no Lisboa Football Arena, no Terreiro do Paço, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). "Traz a família, os amigos e a tua voz - vamos precisar de toda a energia!", lê-se nas redes sociais do Lisboa Football Arena. Além do ecrã gigante, que promete captar as atenções de milhares de adeptos - a lotação máxima é de 12 mil pessoas -, o recinto tem ainda uma zona dedicada à restauração, uma zona de mobilidade reduzida e um posto médico. .Em dia de celebrar o São João na cidade, o Porto também está de olhos postos em Houston, nos Estados Unidos. O jogo da seleção nacional pode ser visto no ecrã instalado na fan zone da Praça de D. João I, que resulta da parceria entre a Câmara do Porto e a FPF, onde é esperado um mar de gente a agitar bandeiras e cachecóis. Mas as emoções do Portugal-Uzbequistão poderão também ser vividas no ecrã gigante instalado na Avenida dos Aliados, palco dos festejos do São João. .Mas há vários locais espalhados pelo país, onde pode assistir num ecrã gigante ao segundo jogo de Portugal neste Mundial 2026, num ambiente de festa mais próximo daquele que é vivido num estádio de futebol, junto de milhares de adeptos. No Caparica Fan Fest, "no final da Avenida 1.º de Maio, junto à praia, está montado o centro do Mundial de Futebol na Costa da Caparica", refere a Junta de Freguesia. "Temos ecrãs gigantes para as transmissões em direto, música ao vivo, uma zona de jogos, desafios e brincadeiras e comida de rua", é anunciado.O Mercado da Vila, em Cascais, que se juntou à iniciativa PintarPortugal da Federação Portuguesa de Futebol, também tem um ecrã gigante, onde vai ser possível acompanhar todas as incidências do jogo de Portugal. .O centro comercial UBBO, no concelho da Amadora, transforma a praça central numa zona especial para os jogos, com bancadas, relvado sintético e ecrã gigante para viver todas as emoções do Mundial 2026.Em Braga, um dos pontos de encontro para os adeptos de futebol é no Mercado Municipal, onde está instalado um ecrã gigante. Além das transmissões dos jogos, há também animação assegurada. Já em Coimbra, as atenções estão centradas no ecrã gigante da Praça do Mercado Municipal D. Pedro V. .Mais a sul, no Algarve, o centro comercial Albufeira Terrace tem também um espaço dedicado aos adeptos de futebol que não querem perder as emoções do segundo jogo da seleção nacional no Mundial de 2026. "Para além do futebol, haverá uma zona de gaming com matraquilhos e PlayStation, insufláveis para os mais novos e um selfie point para registar todos os momentos", refere o espaço comercial nas redes sociais. ."Estamos com o foco total". Martínez quer uma seleção melhor e que aprenda com os erros.Martínez prepara mudanças na defesa para o jogo contra o Usbequistão