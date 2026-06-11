Mundial começa hoje! Saiba onde há ecrãs gigantes para ver os jogos

É esta quinta-feira, 11 de junho, que arranca o Campeonato do Mundo de futebol. Se gosta de assistir aos jogos rodeado de amigos e de outro adeptos, para sentir um ambiente parecido ao dos estádios, tem diversas opções nas várias zonas do país para acompanhar os 39 dias de uma competição que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México.Um dos principais pontos de encontro será a Lisboa Football Arena, instalada no Terreiro do Paço, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que integra o projeto "Pintar Portugal", criado para levar o ambiente do Mundial a diferentes regiões do país..Mas há mais ecrãs de grandes dimensões na capital: Browers Beato (no Beato Innovation District), Casa Capitão, Musa de Marvila, Time Out Market e Fábrica Braço de Prata.Em Alcântara, a Curva, o novo espaço cultural e gastronómico criado pelo Atlético Clube de Portugal dentro do Estádio da Tapadinha, vai apostar no Mundial como um dos seus primeiros grandes eventos.Fora de Lisboa, o Mercado da Vila, em Cascais, vai juntar-se também à iniciativa Pintar Portugal, tendo já confirmado a transmissão do jogo de abertura e dos encontros de Portugal, Brasil e Cabo Verde na fase de grupos..Também em Cascais, o anfiteatro do eco-lounge vai converter-se na Arena Palaphita.No concelho da Amadora, o centro comercial UBBO vai transformar a praça central numa zona especial para os jogos, com bancadas, relvado sintético e ecrã gigante.Fora da área metropolitana de Lisboa, em Braga, o primeiro jogo da seleção vai ser transmitido num ecrã gigante na Mesa na Praça, no Mercado Municipal, sendo que a câmara autorizou as esplanadas da cidade a abrir durante a madrugada para transmitir os encontros do Campeonato do Mundo.No Porto, a Fan Zone, que resulta da parceria entre a Câmara do Porto e a Federação Portuguesa de Futebol, estará instalada na Praça de D. João. E haverá também um ecrã gigante no exterior do Bar Académico. Um pouco mais a sul, em Vila Nova de Gaia, a Praça do Centro Cívico recebe a fan zone da cidade. Também em Gaia, no WOW, a praça central será palco da transmissão de alguns jogos da competição em ecrãs ao ar livre.Em Coimbra, o Mercado Municipal D. Pedro V voltará a ser o principal espaço de encontro para assistir aos jogos.No Algarve, o Albufeira Terrace promete oferecer a experiência “Mundial 2026 no Terraço”, com uma fan zone no rooftop do centro comercial com vista para o mar. .Em que canais pode ver os jogos da fase de grupos:11 de junho (quinta-feira)México - África do Sul (20h00) – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV12 de junho (sexta-feira)Coreia do Sul - República Checa (3h00) – Sport TV 5Canadá - Bósnia e Herzegovina (20h00) — SIC, Sport TV 5 e LiveMode TV13 de junho (sábado)EUA - Paraguai (2h00) — Sport TV 5Qatar - Suíça (20h00) — Sport TV 5Brasil - Marrocos (23h00) — Sport TV 5 e LiveMode TV14 de junho (domingo)Haiti - Escócia (2h00) – Sport TV 5Austrália - Turquia (5h00) – Sport TV 5Alemanha - Curaçao (18h00) – Sport TV 5 e LiveMode TVPaíses Baixos - Japão (21h00) – Sport TV 515 de junho (segunda-feira)Costa do Marfim - Equador (0h00) – Sport TV 5Suécia - Tunísia (3h00) – Sport TV 5Espanha - Cabo Verde (17h00) – Sport TV 5 e LiveMode TVBélgica - Egito (20h00) – Sport TV 5Arábia Saudita - Uruguai (23h00) – Sport TV 516 de junho (terça-feira)Irão - Nova Zelândia (2h00) – Sport TV 5França - Senegal (20h00) – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TVIraque - Noruega (23h00) – Sport TV 517 de junho (quarta-feira)Argentina - Argélia (2h00) – Sport TV 5Áustria - Jordânia (5h00) – Sport TV 5Portugal - RD Congo (18h00) – SIC, Sport TV 5 e LiveMode TVInglaterra - Croácia (21h00) – Sport TV 518 de junho (quinta-feira)Gana - Panamá (0h00) – Sport TV 5Uzbequistão - Colômbia (3h00) – Sport TV 5República Checa - África do Sul (17h00) – Sport TV 5Suíça - Bósnia e Herzegovina (20h00) – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TVCanadá - Qatar (23h00) – Sport TV 519 de junho (sexta-feira)México - Coreia do Sul (2h00) – Sport TV 5Estados Unidos - Austrália (20h00) – Sport TV 5Escócia - Marrocos (23h00) – Sport TV 520 de junho (sábado)Brasil - Haiti (1h30) – Sport TV 5 e LiveMode TVTurquia - Paraguai (4h00) – Sport TV 5Países Baixos - Suécia (18h00) – Sport TV 5Alemanha - Costa do Marfim (21h00) – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV21 de junho (domingo)Equador - Curaçao (1h00) – Sport TV 5Tunísia - Japão (5h00) – Sport TV 5Espanha - Arábia Saudita (17h00) – Sport TV 5 e LiveMode TVBélgica - Irão (20h00) – Sport TV 5Uruguai - Cabo Verde (23h00) – Sport TV 522 de junho (segunda-feira)Nova Zelândia - Egito (2h00) – Sport TV 5Argentina - Áustria (18h00) – Sport TV 5 e LiveMode TVFrança - Iraque (22h00) – Sport TV 523 de junho (terça-feira)Noruega - Senegal (1h00) – Sport TV 5Jordânia - Argélia (4h00) – Sport TV 5Portugal - Uzbequistão (18h00) – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TVInglaterra - Gana (21h00) – Sport TV 524 de junho (quarta-feira)Panamá - Croácia (0h00) – Sport TV 5Colômbia - RD Congo (3h00) – Sport TV 5Suíça - Canadá (20h00) – Sport TV 5Bósnia e Herzegovina - Qatar (20h00) – Sport TV 5Escócia - Brasil (23h00) – Sport TV 5 e LiveMode TVMarrocos - Haiti (23h00) – Sport TV 525 de junho (quinta-feira)República Checa - México (2h00) – Sport TV 5África do Sul - Coreia do Sul (2h00) – Sport TV 5Equador - Alemanha (21h00) – SIC, Sport TV 5 e LiveMode TVCuraçao - Costa do Marfim (21h00) – Sport TV 526 de junho (sexta-feira)Japão - Suécia (0h00) – Sport TV 5Tunísia - Países Baixos (0h00) – Sport TV 5Turquia - Estados Unidos (3h00) – Sport TV 5Paraguai - Austrália (3h00) – Sport TV 5Noruega - França (20h00) – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TVSenegal - Iraque (20h00) – Sport TV 527 de junho (sábado)Cabo Verde - Arábia Saudita (1h00) – Sport TV 5Uruguai - Espanha (1h00) – Sport TV 5Egito - Irão (4h00) – Sport TV 5Nova Zelândia - Bélgica (4h00) – Sport TV 5Panamá - Inglaterra (22h00) – Sport TV 5Croácia - Gana (22h00) – Sport TV 528 de junho (domingo)Colômbia - Portugal (0h30) – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TVRD Congo - Uzbequistão (0h30) – Sport TV 5Argélia - Áustria (3h00) – Sport TV 5Jordânia - Argentina (3h00) – Sport TV 5