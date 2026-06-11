Mundial começa hoje! Saiba onde há ecrãs gigantes para ver os jogos
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Mundial começa hoje! Saiba onde há ecrãs gigantes para ver os jogos

Um dos principais pontos de encontro será a Lisboa Football Arena, instalada no Terreiro do Paço. Mas há mais em localidades como Cascais, Amadora, Braga, Porto, Gaia, Coimbra ou Albufeira.
David Pereira
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É esta quinta-feira, 11 de junho, que arranca o Campeonato do Mundo de futebol. Se gosta de assistir aos jogos rodeado de amigos e de outro adeptos, para sentir um ambiente parecido ao dos estádios, tem diversas opções nas várias zonas do país para acompanhar os 39 dias de uma competição que vai decorrer nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Um dos principais pontos de encontro será a Lisboa Football Arena, instalada no Terreiro do Paço, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que integra o projeto "Pintar Portugal", criado para levar o ambiente do Mundial a diferentes regiões do país.

Mas há mais ecrãs de grandes dimensões na capital: Browers Beato (no Beato Innovation District), Casa Capitão, Musa de Marvila, Time Out Market e Fábrica Braço de Prata.

Em Alcântara, a Curva, o novo espaço cultural e gastronómico criado pelo Atlético Clube de Portugal dentro do Estádio da Tapadinha, vai apostar no Mundial como um dos seus primeiros grandes eventos.

Fora de Lisboa, o Mercado da Vila, em Cascais, vai juntar-se também à iniciativa Pintar Portugal, tendo já confirmado a transmissão do jogo de abertura e dos encontros de Portugal, Brasil e Cabo Verde na fase de grupos.

Também em Cascais, o anfiteatro do eco-lounge vai converter-se na Arena Palaphita.

No concelho da Amadora, o centro comercial UBBO vai transformar a praça central numa zona especial para os jogos, com bancadas, relvado sintético e ecrã gigante.

Fora da área metropolitana de Lisboa, em Braga, o primeiro jogo da seleção vai ser transmitido num ecrã gigante na Mesa na Praça, no Mercado Municipal, sendo que a câmara autorizou as esplanadas da cidade a abrir durante a madrugada para transmitir os encontros do Campeonato do Mundo.

No Porto, a Fan Zone, que resulta da parceria entre a Câmara do Porto e a Federação Portuguesa de Futebol, estará instalada na Praça de D. João. E haverá também um ecrã gigante no exterior do Bar Académico.

Um pouco mais a sul, em Vila Nova de Gaia, a Praça do Centro Cívico recebe a fan zone da cidade. Também em Gaia, no WOW, a praça central será palco da transmissão de alguns jogos da competição em ecrãs ao ar livre.

Em Coimbra, o Mercado Municipal D. Pedro V voltará a ser o principal espaço de encontro para assistir aos jogos.

No Algarve, o Albufeira Terrace promete oferecer a experiência “Mundial 2026 no Terraço”, com uma fan zone no rooftop do centro comercial com vista para o mar.

Em que canais pode ver os jogos da fase de grupos:

11 de junho (quinta-feira)

México - África do Sul (20h00) – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV

12 de junho (sexta-feira)

Coreia do Sul - República Checa (3h00) – Sport TV 5

Canadá - Bósnia e Herzegovina (20h00) — SIC, Sport TV 5 e LiveMode TV

13 de junho (sábado)

EUA - Paraguai (2h00) — Sport TV 5

Qatar - Suíça (20h00) — Sport TV 5

Brasil - Marrocos (23h00) — Sport TV 5 e LiveMode TV

14 de junho (domingo)

Haiti - Escócia (2h00) – Sport TV 5

Austrália - Turquia (5h00) – Sport TV 5

Alemanha - Curaçao (18h00) – Sport TV 5 e LiveMode TV

Países Baixos - Japão (21h00) – Sport TV 5

15 de junho (segunda-feira)

Costa do Marfim - Equador (0h00) – Sport TV 5

Suécia - Tunísia (3h00) – Sport TV 5

Espanha - Cabo Verde (17h00) – Sport TV 5 e LiveMode TV

Bélgica - Egito (20h00) – Sport TV 5

Arábia Saudita - Uruguai (23h00) – Sport TV 5

16 de junho (terça-feira)

Irão - Nova Zelândia (2h00) – Sport TV 5

França - Senegal (20h00) – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TV

Iraque - Noruega (23h00) – Sport TV 5

17 de junho (quarta-feira)

Argentina - Argélia (2h00) – Sport TV 5

Áustria - Jordânia (5h00) – Sport TV 5

Portugal - RD Congo (18h00) – SIC, Sport TV 5 e LiveMode TV

Inglaterra - Croácia (21h00) – Sport TV 5

18 de junho (quinta-feira)

Gana - Panamá (0h00) – Sport TV 5

Uzbequistão - Colômbia (3h00) – Sport TV 5

República Checa - África do Sul (17h00) – Sport TV 5

Suíça - Bósnia e Herzegovina (20h00) – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TV

Canadá - Qatar (23h00) – Sport TV 5

19 de junho (sexta-feira)

México - Coreia do Sul (2h00) – Sport TV 5

Estados Unidos - Austrália (20h00) – Sport TV 5

Escócia - Marrocos (23h00) – Sport TV 5

20 de junho (sábado)

Brasil - Haiti (1h30) – Sport TV 5 e LiveMode TV

Turquia - Paraguai (4h00) – Sport TV 5

Países Baixos - Suécia (18h00) – Sport TV 5

Alemanha - Costa do Marfim (21h00) – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV

21 de junho (domingo)

Equador - Curaçao (1h00) – Sport TV 5

Tunísia - Japão (5h00) – Sport TV 5

Espanha - Arábia Saudita (17h00) – Sport TV 5 e LiveMode TV

Bélgica - Irão (20h00) – Sport TV 5

Uruguai - Cabo Verde (23h00) – Sport TV 5

22 de junho (segunda-feira)

Nova Zelândia - Egito (2h00) – Sport TV 5

Argentina - Áustria (18h00) – Sport TV 5 e LiveMode TV

França - Iraque (22h00) – Sport TV 5

23 de junho (terça-feira)

Noruega - Senegal (1h00) – Sport TV 5

Jordânia - Argélia (4h00) – Sport TV 5

Portugal - Uzbequistão (18h00) – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV

Inglaterra - Gana (21h00) – Sport TV 5

24 de junho (quarta-feira)

Panamá - Croácia (0h00) – Sport TV 5

Colômbia - RD Congo (3h00) – Sport TV 5

Suíça - Canadá (20h00) – Sport TV 5

Bósnia e Herzegovina - Qatar (20h00) – Sport TV 5

Escócia - Brasil (23h00) – Sport TV 5 e LiveMode TV

Marrocos - Haiti (23h00) – Sport TV 5

25 de junho (quinta-feira)

República Checa - México (2h00) – Sport TV 5

África do Sul - Coreia do Sul (2h00) – Sport TV 5

Equador - Alemanha (21h00) – SIC, Sport TV 5 e LiveMode TV

Curaçao - Costa do Marfim (21h00) – Sport TV 5

26 de junho (sexta-feira)

Japão - Suécia (0h00) – Sport TV 5

Tunísia - Países Baixos (0h00) – Sport TV 5

Turquia - Estados Unidos (3h00) – Sport TV 5

Paraguai - Austrália (3h00) – Sport TV 5

Noruega - França (20h00) – TVI, Sport TV 5 e LiveMode TV

Senegal - Iraque (20h00) – Sport TV 5

27 de junho (sábado)

Cabo Verde - Arábia Saudita (1h00) – Sport TV 5

Uruguai - Espanha (1h00) – Sport TV 5

Egito - Irão (4h00) – Sport TV 5

Nova Zelândia - Bélgica (4h00) – Sport TV 5

Panamá - Inglaterra (22h00) – Sport TV 5

Croácia - Gana (22h00) – Sport TV 5

28 de junho (domingo)

Colômbia - Portugal (0h30) – RTP, Sport TV 5 e LiveMode TV

RD Congo - Uzbequistão (0h30) – Sport TV 5

Argélia - Áustria (3h00) – Sport TV 5

Jordânia - Argentina (3h00) – Sport TV 5

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