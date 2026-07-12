SMAS de Almada confirmam novo furo de captação de água após "esforço técnico e operacional excecional"

Os SMAS de Almada confirmaram em comunicado a entrada em funcionamento, este domingo, 12 de julho, de um novo furo de captação de água subterrânea no concelho, "antecipando em algumas semanas o calendário inicialmente previsto, que apontava para o final do mês de julho". .Novo furo de água em Almada entra em funcionamento. Conheça o calendário dos cortes para os próximos dias.A entidade diz que esta antecipação, que surge na sequência de muitos protestos da população, foi possível graças a "um esforço técnico e operacional excecional, que mobilizou equipas de diferentes áreas dos SMAS e de empresas parceiras, permitindo acelerar todas as fases do processo, desde os trabalhos de instalação e ligação à rede até aos ensaios e verificações técnicas indispensáveis para garantir a segurança e a qualidade do abastecimento", lê-se no comunicado. Este novo furo vai aumentar a capacidade de produção em mais 60 m³/h, "reforçando a resposta às medidas que têm vindo a ser implementadas para fazer face ao aumento dos consumos e aos constrangimentos registados nas últimas semanas".Os SMAS avançam ainda que continuam em curso um conjunto de intervenções mais aumentar a capacidade de resposta da rede para um serviço "mais robusto e resiliente".Este novo furo, porém, não altera o corte total de abastecimento de água previsto para os próximas dia em diferentes localidades, entre as 22h00 e as 06h00.12 de julho - Pragal, após a Praceta Ricardo Jorge / Almada/ Cacilhas/ Ramalha / Cova da Piedade até à rotunda dos Bombeiros / Bairro da Cova da Piedade / Centro Sul.13 de julho- Charneca de Caparica/ Aroeira /Marisol/ Fonte da Telha/ Palhais/ Lazarim/ Botequim/ Vila Nova da Caparica/ Capuchos/ Pilotos/ Funchalinho/ Vale Rosal/ Vale Cavala/ Quinti-nhas/ Quinta de Santa Teresa/ Trafaria/ Raposeira/ Corvina/ Fonte Santa/ Banática /Porto Brandão.14 de julho - Laranjeiro/ Feijó/Vale Flores/ Barrocas/ Cova da Piedade /Chegadinho/ Pragal até à Praceta Ricardo Jorge/Monte da Caparica/ Raposo/ Torre / Murfacém/ Pera/ Alto do Ín-dio/Vale Flores/Quinta do Secretário/Vale Mourelos.15 de julho - Pragal, após a Praceta Ricardo Jorge / Almada/ Cacilhas/ Ramalha / Cova da Piedade até à rotunda dos bombeiros / Bairro da Cova da Piedade / Centro Sul.16 de julho - Charneca de Caparica/ Aroeira /Marisol/ Fonte da Telha/ Palhais/ Lazarim/ Botequim/ Vila Nova da Caparica/ Capuchos/ Pilotos/ Funchalinho/ Vale Rosal/ Vale Cavala/ Quinti-nhas/ Quinta de Santa Teresa/ Trafaria/ Raposeira/ Corvina/ Fonte Santa/ Banática /Porto Brandão.17 de julho - Laranjeiro /Feijó/ Vale Flores/ Barrocas/ Cova da Piedade /Chegadinho/ Pragal até à Praceta Ricardo Jorge/Monte da Caparica/ Raposo/ Torre / Murfacém/ Pera/ Alto do Ín-dio/Vale Flores/Quinta do Secretário/Vale Mourelos..Ministra admite que abastecimento de água em Almada deverá normalizar dentro de duas a três semanas.Provedoria de Justiça abre análise às falhas no abastecimento de água em Almada