Protestos contra as falhas no abastecimento de água, na Costa de Caparica, Almada.
Protestos contra as falhas no abastecimento de água, na Costa de Caparica, Almada.JOSÉ SENA GOULÃO / LUSA
Sociedade

SMAS de Almada confirmam novo furo de captação de água após "esforço técnico e operacional excecional"

Antecipação do calendário inicialmente previsto surge na sequência de protestos da população de Almada contra os sucessivos cortes no abastecimento de água no concelho.
Carla Alves Ribeiro
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Os SMAS de Almada confirmaram em comunicado a entrada em funcionamento, este domingo, 12 de julho, de um novo furo de captação de água subterrânea no concelho, "antecipando em algumas semanas o calendário inicialmente previsto, que apontava para o final do mês de julho".

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A entidade diz que esta antecipação, que surge na sequência de muitos protestos da população, foi possível graças a "um esforço técnico e operacional excecional, que mobilizou equipas de diferentes áreas dos SMAS e de empresas parceiras, permitindo acelerar todas as fases do processo, desde os trabalhos de instalação e ligação à rede até aos ensaios e verificações técnicas indispensáveis para garantir a segurança e a qualidade do abastecimento", lê-se no comunicado.

Este novo furo vai aumentar a capacidade de produção em mais 60 m³/h, "reforçando a resposta às medidas que têm vindo a ser implementadas para fazer face ao aumento dos consumos e aos constrangimentos registados nas últimas semanas".

Os SMAS avançam ainda que continuam em curso um conjunto de intervenções mais aumentar a capacidade de resposta da rede para um serviço "mais robusto e resiliente".

Este novo furo, porém, não altera o corte total de abastecimento de água previsto para os próximas dia em diferentes localidades, entre as 22h00 e as 06h00.

  • 12 de julho - Pragal, após a Praceta Ricardo Jorge / Almada/ Cacilhas/ Ramalha / Cova da Piedade até à rotunda dos Bombeiros / Bairro da Cova da Piedade / Centro Sul.

  • 13 de julho- Charneca de Caparica/ Aroeira /Marisol/ Fonte da Telha/ Palhais/ Lazarim/ Botequim/ Vila Nova da Caparica/ Capuchos/ Pilotos/ Funchalinho/ Vale Rosal/ Vale Cavala/ Quinti-nhas/ Quinta de Santa Teresa/ Trafaria/ Raposeira/ Corvina/ Fonte Santa/ Banática /Porto Brandão.

  • 14 de julho - Laranjeiro/ Feijó/Vale Flores/ Barrocas/ Cova da Piedade /Chegadinho/ Pragal até à Praceta Ricardo Jorge/Monte da Caparica/ Raposo/ Torre / Murfacém/ Pera/ Alto do Ín-dio/Vale Flores/Quinta do Secretário/Vale Mourelos.

  • 15 de julho - Pragal, após a Praceta Ricardo Jorge / Almada/ Cacilhas/ Ramalha / Cova da Piedade até à rotunda dos bombeiros / Bairro da Cova da Piedade / Centro Sul.

  • 16 de julho - Charneca de Caparica/ Aroeira /Marisol/ Fonte da Telha/ Palhais/ Lazarim/ Botequim/ Vila Nova da Caparica/ Capuchos/ Pilotos/ Funchalinho/ Vale Rosal/ Vale Cavala/ Quinti-nhas/ Quinta de Santa Teresa/ Trafaria/ Raposeira/ Corvina/ Fonte Santa/ Banática /Porto Brandão.

  • 17 de julho - Laranjeiro /Feijó/ Vale Flores/ Barrocas/ Cova da Piedade /Chegadinho/ Pragal até à Praceta Ricardo Jorge/Monte da Caparica/ Raposo/ Torre / Murfacém/ Pera/ Alto do Ín-dio/Vale Flores/Quinta do Secretário/Vale Mourelos.

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