Novo furo de água em Almada entra em funcionamento. Conheça o calendário dos cortes para os próximos dias

Um novo furo para reforçar o abastecimento de água em Almada entra em atividade neste domingo, 12 de julho, avança a CNN Portugal. O furo GW1 funciona com recurso a um gerador e deve aumentar em 20% a capacidade de captação de água no concelho.Na sexta-feira, 10 de julho, a Câmara Municipal de Almada e os SMAS avançavam que tinham um furo que entraria em funções "até ao fim desta semana". A operacionalidade deste furo estava inicialmente prevista apenas para o final deste mês, mas foi antecipada diante da declaração de estado de alerta pela falta de água em Almada, problema que começou em plena onda de calor em Portugal, há cerca de dez dias.Residentes nas zonas mais afetadas, como a Costa da Caparica, realizaram protestos para cobrar da autarquia uma solução para a crise, exigindo inclusive a demissão da presidente, Inês de Medeiros. Os Serivços Municializados de Água de Almada (SMAS) atribuem o problema ao aumento significativo do consumo deste bem essencial no concelho.Até o próximo dia 17 de julho, os SMAS preveem cortes totais no abastecimento, sempre no período entre as 22h00 e as 06h00, em várias zonas. Veja o calendário. 12 de julho - Pragal, após a Praceta Ricardo Jorge / Almada/ Cacilhas/ Ramalha / Cova da Piedade até à rotunda dos Bombeiros / Bairro da Cova da Piedade / Centro Sul.13 de julho- Charneca de Caparica/ Aroeira /Marisol/ Fonte da Telha/ Palhais/ Lazarim/ Botequim/ Vila Nova da Caparica/ Capuchos/ Pilotos/ Funchalinho/ Vale Rosal/ Vale Cavala/ Quinti-nhas/ Quinta de Santa Teresa/ Trafaria/ Raposeira/ Corvina/ Fonte Santa/ Banática /Porto Brandão.14 de julho - Laranjeiro/ Feijó/Vale Flores/ Barrocas/ Cova da Piedade /Chegadinho/ Pragal até à Praceta Ricardo Jorge/Monte da Caparica/ Raposo/ Torre / Murfacém/ Pera/ Alto do Ín-dio/Vale Flores/Quinta do Secretário/Vale Mourelos.15 de julho - Pragal, após a Praceta Ricardo Jorge / Almada/ Cacilhas/ Ramalha / Cova da Piedade até à rotunda dos bombeiros / Bairro da Cova da Piedade / Centro Sul.16 de julho - Charneca de Caparica/ Aroeira /Marisol/ Fonte da Telha/ Palhais/ Lazarim/ Botequim/ Vila Nova da Caparica/ Capuchos/ Pilotos/ Funchalinho/ Vale Rosal/ Vale Cavala/ Quinti-nhas/ Quinta de Santa Teresa/ Trafaria/ Raposeira/ Corvina/ Fonte Santa/ Banática /Porto Brandão.17 de julho - Laranjeiro /Feijó/ Vale Flores/ Barrocas/ Cova da Piedade /Chegadinho/ Pragal até à Praceta Ricardo Jorge/Monte da Caparica/ Raposo/ Torre / Murfacém/ Pera/ Alto do Ín-dio/Vale Flores/Quinta do Secretário/Vale Mourelos.Os SMAS alertam os residentes de que "tendo em conta a área abrangida, o restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas".Em caso de falta de água em zonas não abrangidas por este esquema rotativo, os SMAS orientam a população a contactar os serviços através do número: 800 205 712 (chamada gratuita) para solicitação de um piquete para averiguar avarias e roturas..Ministra admite que abastecimento de água em Almada deverá normalizar dentro de duas a três semanas.Provedoria de Justiça abre análise às falhas no abastecimento de água em Almada